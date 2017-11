Alexis Tam esteve reunido com Secretária de Estado do Turismo de Portugal

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, esteve ontem reunido com a Secretária de Estado do Turismo de Portugal, Ana Mendes Godinho, para discutir o fortalecimento da cooperação entre o Governo de Macau e o Governo português na área do turismo, depois de no ano passado ter sido assinado um protocolo “que constituiu um passo importante no reforço das relações de cooperação”. Ainda de acordo com um comunicado do Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Ana Mendes Godinho “reconheceu a importância da língua portuguesa como activo económico e o papel de Macau na construção de pontes entre os países de língua portuguesa e o interior do país”.

