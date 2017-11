2017, O ano em que a China descobriu Portugal

Chegam cada vez em maior número, visitam cada vez destinos mais diversos e o objectivo do governo português é que permaneçam e gastem também cada vez mais. Os turistas chineses estão paulatinamente a descobrir Portugal, mas o Governo de Lisboa quer mais. Até Setembro, o pais recebeu 191 mil turistas oriundos da República Popular da China, mais do que em todo o anos passado e as autoridades de Lisboa estão convictas que a barreira dos 200 mil visitantes será ultrapassada até ao final do ano. Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo do Executivo liderado por António Costa, diz que o aumento se ficou a dever ao lançamento da ligação aérea directa entre Portugal e a República Popular da China, mas também ao forte investimento que Lisboa está a fazer na promoção do destino “Portugal” junto dos agentes turísticos do Continente e em plataformas electrónicas como o portal C-Trip ou as redes sociais Weibo ou We Chat.

Para responder com qualidade ao aumento da procura, Lisboa conta, de resto, com Macau. Ana Mendes Godinho vai discutir hoje com o Instituto de Formação Turística a possibilidade da instituição de ensino superior poder vir a enviar estagiários para unidades hoteleiras portuguesas. A secretária de Estado do Turismo do Governo português em grande entrevista ao PONTO FINAL.

Entrevista de Marco Carvalho

Fotografia de Eduardo Martins

Macau acolhe uma vez mais um congresso da Associação Portuguesa de Viagens e Turismo. Há uma componente histórica muito importante que justifica a organização deste tipo de certame no território, mas em termos de relevância para a indústria turística portuguesa, Macau é um mercado pouco significativo. Este é um congresso com os olhos postos na China?

Ana Mendes Godinho: De facto, se olharmos só para Macau, não tem grande relevo em termos do número de turistas chineses que visitam Portugal, mas é claramente uma plataforma e uma porta de entrada cada vez mais importante no diálogo com a China e é isso que queremos aproveitar. Neste congresso marcam presença cerca de 700 participantes portugueses. Vamos ter, no decurso do próprio congresso, um workshop entre operadores chineses e operadores portugueses [que decorreu ontem], para que possam precisamente estabelecer relações comerciais e fazerem negócios entre eles. Estamos a falar de um mercado em que estamos a apostar muitíssimo. Este ano tivemos pela primeira vez um voo directo entre Lisboa e Pequim e que depois faz também ligação a Macau. Este voo veio colmatar uma aspiração com muitos anos. Neste momento, o mercado chinês está a reagir muito bem. Estamos com um crescimento para Portugal de 40 por cento. É o valor mais alto de crescimento que alguma vez tivemos para o mercado chinês, com perspectivas de continuar a crescer ainda mais, precisamente por causa destas novas ligações que passamos a ter a Portugal. Macau surge aqui, uma vez mais, como um elo de ligação à China, olhando para a história, mas também com uma grande perspectiva de futuro. A história também nos ajuda a cimentar um futuro comum, em termos de relações bilaterais com a China. Estamos a trabalhar muito em termos de captação de investimento. O investimento chinês tem sido, para Portugal, muito importante. Em termos de dinamização dos fluxos turísticos, estamos a desenvolver uma campanha na China, com operadores turísticos chineses, que tem como protagonista a nossa selecção, com os campeões europeus. Trata-se de aproveitar o futebol como uma marca forte na China, com o C-Luo, o Ronaldo, a pontificar como uma grande bandeira. Temos levado jornalistas chineses a Portugal e a aposta tem dado frutos. De Janeiro a Setembro deste ano, já ultrapassamos o total do número de turistas chineses que visitaram Portugal em 2016 ….

Portugal recebeu 191 mil turistas chineses até Setembro, pelo que sei …

A.M.G: Exactamente. Até Setembro. Este ano, claramente, vamos ultrapassar os 200 mil visitantes chineses …

Graças também à ligação directa entre Hangzhou e Lisboa, operada pela Capital Airlines? Ou ainda não se nota um impacto directo do voo?

A.M.G: Já tem, já tem um impacto directo. Só este voo garante-nos este ano cerca de 40 mil novos lugares. Já temos um impacto directo do voo, mas também o impacto indirecto associado a toda a promoção, quer da nova rota, quer também do trabalho que temos estado a fazer com operadores, nomeadamente com a C-Trip, com a Fliggy. Portugal passou a ter páginas de destino no Alibaba e também estamos nas redes sociais: no Weibo, no We Chat. Estamos com uma campanha forte nas redes sociais chinesas e, de facto, sentimos que os resultados estão a aparecer. Já na próxima semana, vão os dez maiores operadores chineses a Portugal numa “fun trip”, com o propósito de conhecer melhor Portugal para que, cada vez mais, possam promover aqui outras regiões que não as tradicionais. Nós sentimos que neste momento, o que está a acontecer, é que o mercado chinês está a descobrir Portugal para além dos roteiros tradicionais, que passavam por Lisboa e Porto. Historicamente, nos últimos anos, o maior fluxo de turistas chineses para Portugal, seguiu para Lisboa e para o Porto. Este ano, estamos a sentir uma maior desconcentração e os turistas chineses estão a descobrir as outras regiões. Estamos com um crescimento de 50 por cento do mercado chinês para o Algarve e de cerca de 25 por cento para o centro de Portugal…

O crescimento em relação ao Algarve acaba por ser, de certa forma, uma surpresa. As novas gerações de turistas chineses já começam a alterar este paradigma, mas os turistas chineses não privilegiam propriamente destinos de sol e praia ….

A.M.G: É uma grande surpresa para nós porque achávamos que não era, de facto, um produto que os chineses procurassem, mas, de facto, está a acontecer. Nós também começamos aqui a fazer mais promoção de Portugal como destino de sol e praia, que curiosamente não era aqui o forte, mas que está com resultados evidentes com o aumento da procura no Algarve. Também no Alentejo o mercado chinês está a surpreender pela positiva. Em Évora, neste momento, já é o terceiro principal mercado estrangeiro da cidade. Este resultado denota também uma grande apetência e vontade dos chineses em descobrirem o património e a cultura portuguesa. É muito interessante ver essa curiosidade a traduzir-se neste momento em números.

São esses os principais motivos de interesse que levam os turistas chineses a Portugal? O património e a cultura?

A.M.G: Eu diria que o principal motivo é a questão do património e cultura. É a principal motivação. Mas é uma motivação que surge associada também à parte histórica, ao facto de Portugal ter sido o país que há 500 anos firmou a rota marítima da seda, um projecto em que hoje a China tanto aposta, no âmbito da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. Neste aspecto, Macau também tem uma grande importância nesta curiosidade que existe sobre Portugal. Para o mercado chinês, Portugal é visto como um país que manteve sempre uma relação muito cordial com a China e com uma presença muito forte em Macau, mas muito bem aceite e com um processo de transição muito bem feito. Somos vistos também como um país muito cordato nas relações que mantemos e muito pacífico. A questão da segurança, como sabe, também é um factor chave de atracção junto do mercado chinês e, neste momento, Portugal também tira proveito desta questão, dado que foi considerado este ano o terceiro país mais pacífico do mundo. Isso tem imenso peso nas opções do mercado chinês. Não podemos não ter a ilusão de que, para o mercado chinês, é importantíssimo a promoção do destino “Ibéria” e também temos estado a fazer esse trabalho, no âmbito da promoção conjunta ….

A promoção de rotas multi-destinos é algo que começa a preocupar o Governo português e os agentes turísticos portugueses? Há a noção de que quando o turista chinês viaja, viaja não apenas para visitar Portugal, mas para visitar Portugal e uma série de outros destinos?

A.M.G: Cada vez mais temos apostado nisso, nomeadamente com operadores na China, onde estamos a fazer promoção conjunta do destino “Ibéria”, passando no fundo esta mensagem que se forem à Península Ibérica têm a possibilidade de conhecerem dois países numa só viagem, com experiencias radicalmente diferentes. Portugal e Espanha são países culturalmente diferentes, com gastronomia diferente e com história e património completamente distintos. Os turistas chineses conseguem tudo isto numa só viagem. Temos apostado muito nessa comunicação. O voo directo trouxe-nos uma vantagem brutal, que é a capacidade de os turistas chineses passarem a entrar ou a sair por Portugal, coisa que não acontecia. Nós estávamos muito condicionados à entrada ou à saída por aeroportos espanhóis, o que limitava o número de dias que ficavam em Portugal. Passamos a ter a possibilidade de ter um programa equilibrado e distribuído de uma forma mais equitativa entre Portugal e Espanha porque, precisamente, podem entrar ou sair por Portugal. Outro aspecto que temos focado com alguma insistência no mercado da República Popular da China é que Portugal é cada vez mais uma plataforma de ligação a outros Continentes. Para o mercado da China temos duas vantagens óbvias: número 1, a localização geográfica e o facto de Portugal ser um “hub” para ligação quer a África, quer ao Continente americano, mas também a questão da língua portuguesa e para a China isso não é um activo de somenos, se pensarmos que a comunidade dos países de língua portuguesa tem 260 milhões de pessoas que falam a língua portuguesa e que é um mercado com um valor económico muito importante nomeadamente no que diz respeito à potenciação do crescimento da China no mundo.

Referia, na sua resposta, a questão das dormidas e do período de estadia em Portugal. Este aspecto tem tido uma variação positiva? Ou não? O número de noites que os turistas chineses pernoitam em Portugal …

A.M.G: Nós sentimos que está a aumentar, o período médio de estadia está a aumentar e este ano, concretamente com a possibilidade de poder passarem a entrar ou a sair por um aeroporto português, essa tendência vai mesmo aumentar. Fizemos uma grande aposta também na agilização dos vistos na República Popular da China: temos nove centros de atribuição de vistos, precisamente para garantir que conseguimos dar uma resposta rápida a quem quer ir para a Península Ibérica. Isto é uma vantagem competitiva para os operadores turísticos se optarem por entrar ou por ficar mais dias em Portugal. Temos uma forma mais simples de atribuir vistos, o que para um operador turístico é crucial, garantindo-lhe uma vantagem competitiva quando vende o pacote Portugal-China com mais noites em Portugal.

Em termos de preparação para receber os turistas chineses, que trabalho tem vindo a ser feito? São turistas com uma matriz cultural muito diferente ao que grande parte dos operadores estão habituados, com um paradigma linguístico muito distinto. Os operadores privados estão preparados para gerir este fluxo?

A.M.G: Estão a capacitar-se neste momento. O que tem acontecido é que ao longo deste ano, tivemos cerca de sete workshops de hotéis e de oferta turística portuguesa em sete cidades da República Portuguesa. Aliás, vamos ter um hoje [ontem, quinta-feira] aqui em Macau, precisamente também para que a nossa oferta possa perceber as necessidades que o mercado chinês tem. Em Portugal, estamos a desenvolver um programa – o programa “Welcome China” – precisamente para capacitar e dar instrumentos e ferramentas aos nossos hotéis, à nossa restauração para estar preparada para receber o mercado chinês. O feedback que temos tido é muito positivo, mas também nesta área esta vinda a Macau tem um objectivo que é o do reforçar aqui, o intercâmbio de estágios e de alunos de turismo com a Região Administrativa Especial de Macau. Isto é algo em que tanto Portugal como Macau têm interesse. Queremos muito levar estagiários para as unidades hoteleiras que neste momento já estão preparadas e já estão a receber o mercado chinês, para aumentarmos esta nossa capacidade de termos também profissionais chineses e macaenses nas nossas unidades em Portugal, para que ajudem a construir ali também um elo mais forte de ligação entre Portugal e a China.

A articulação com outros sectores, como a indústria do jogo, está a ser feita? Se olharmos para a realidade de Macau, que não é obviamente comparável com a realidade portuguesa, grande parte dos visitantes que assomam ao território, visitam Macau com o objectivo de apostar nos casinos. Este domínio é algo que os operadores turísticos portugueses começam a ter interesse em explorar? Ou nem por isso?

A.M.G: Eu diria, antes de mais, que não nos podemos esquecer que o próprio modelo de jogo de Macau é um modelo que foi beber a sua origem a Portugal, com a experiência, aliás, de Stanley Ho em Portugal, no desenvolvimento dos casinos. Os casinos, como se sabe, têm também em Portugal uma estreita ligação com o turismo, tendo sido originalmente implementados em zonas balneares, tipicamente e tradicionalmente turísticas e desde sempre o modelo de financiamento da indústria turística em Portugal está associado ao modelo de implementação dos casinos. Eu vou aqui também ter uma reunião com o meu homólogo que tutela a área do jogo, precisamente para partilharmos experiencias no sentido de tomar o pulso à evolução da indústria do jogo em Macau, mas também a evolução do jogo em Portugal, até porque um dos nossos principais grupos de concessionários de jogo em Portugal tem como accionista a empresária Pansy Ho. Aliás, também me vou reunir com ela, com o propósito de estreitar as relações entre Portugal e a China e, concretamente, a Região Administrativa Especial de Macau.

Macau recebe cerca de 30 milhões de visitantes por ano, um número que é amplamente superior ao que Portugal recebeu no ano passado. O que é que Portugal pode aprender com Macau?

A.M.G: Portugal recebeu no ano passado 21 milhões de turistas, o que é um número claramente recorde. Se pensarmos que a população portuguesa é de dez milhões de pessoas, este número é um número muito significativo. A nossa principal aposta não é aumentar o número de turistas, é aumentar o valor das nossas receitas. Este é um desígnio que estamos a conseguir atingir de uma forma muito significativa. Este ano estamos com um crescimento acumulado de 19 por cento das receitas turísticas, que é um valor completamente histórico. É o maior crescimento do século em termos de receita turística em Portugal. A nossa aposta tem sido, por um lado, aumentar a receita per capita e, por isso, estamos a diversificar os mercados e a atacar os mercados que nos interessam mais em termos do valor que deixam em Portugal e, aí, a República Popular da China adquire uma importância fulcral nesta nossa estratégia de diversificação. Estamos também a apostar no mercado dos Estados Unidos e também no Brasil. São mercados que estão, neste momento, com crescimentos que variam entre os 40 e os 60 por cento para Portugal. Ou seja, o principal foco não passa por aumentar o número de turistas, não é esse o nosso objectivo, é aumentar a receita, mas também levar e desconcentrar a procura que temos hoje em dia e os turistas dos novos mercados em que estamos a trabalhar para visitarem Portugal ao longo de todo o ano, para que a actividade seja sustentável ao longo de todo o ano. Um segundo passo implica uma desconcentração ao longo do território, para que os turistas visitem as regiões menos tradicionalmente turísticas, para que o turismo se constitua também como uma oportunidade nessas regiões. Este ano, o maior crescimento que registamos foi precisamente nos meses de época baixa. Em Setembro tivemos um crescimento, por exemplo, de 21, 3 por cento, que é também um valor muito significativo. Dois terços do nosso crescimento foi registado este ano na época baixa e as regiões que estão a crescer mais são as regiões que eram tradicionalmente as menos turísticas. Dou-lhe o exemplo do Centro de Portugal, com um crescimento de 25 por cento, mas quer o Alentejo, quer os Açores, por exemplo, estão com um crescimento acima dos 15 por cento. A nossa preocupação passa por atingir mercados que viajam ao longo de todo o ano e, mais uma vez, o mercado da China é importantíssimo para esta estratégia, tal como são o mercado do Canadá ou o mercado dos Estados Unidos, porque viajam precisamente nas épocas em que nos interessa que viajem e deixam mais valor no nosso território. Por outro lado, quando estamos a promover o turismo nestes mercados, estamos também a promover uma imagem global de Portugal e o turismo também tem que ser um instrumento para isso. Estamos a promover Portugal não só como país para visitar, mas também como país para viver, para investir e para estudar. A grande preocupação que temos é que o turismo possa ser também uma forma de acrescentar valor à economia e não se resuma a uma estratégia de contabilizar turistas.

A indústria turística foi responsável por quase sete por cento do PIB português em 2016. Dizia que o objectivo não passa tanto por atrair um grande número de turistas, mas por garantir o crescimento do valor real das receitas associadas ao turismo. Ainda assim, em Lisboa e no Porto são cada vez mais as pessoas que se queixam do encarecimento, por exemplo, do preço das rendas ou dos preços da restauração ou até mesmo, do impacto da actividade turística no próprio quotidiano das cidades. Dores de crescimento?

A.M.G: Acho que faz parte. Faz parte desta questão e é bom que exista a discussão. Estamos longe de fenómenos como Barcelona ou como Veneza. Quem tenha ido recentemente a qualquer uma destas cidades percebe que estamos longe deste fenómeno. Por outro lado, não nos podemos esquecer do impacto positivo e transformador que o turismo teve em Portugal nos últimos dez anos. Tem sido um processo evolutivo. Não foi uma coisa que caiu do céu. Houve um forte investimento público nos nossos destinos, nas nossas cidades e basta que nos lembremos do que eram e como eram os centros históricos de Lisboa e do Porto há dez anos e aquilo que são hoje. Eram zonas inseguras, com prédios abandonados, sem gente e que se transformaram de repente em zonas boas para viver, onde as pessoas circulam sem medo e que se transformaram em áreas activas, dinâmicas de actividade económica. Dito isto, não quer dizer que a situação não deva ser acompanhada. Temos de estar preparados para antecipar problemas. Este ano, precisamente, aprovamos uma estratégia para os próximos dez anos, com o foco em três áreas e com indicadores e metas objectivos, em que uma das nossas principais preocupações é a sustentabilidade social. Assumimos que pelo menos 90 por cento da população residente tem que estar satisfeita com o fenómeno turístico e com o impacto do turismo na sua vida. Com este objectivo em mente criamos uma série de acções e de projectos que estamos a desenvolver para garantir que isso acontece e que no desenvolvimento da indústria turística as populações são envolvidas para garantir que conseguimos tirar também o maior retorno possível da actividade turística. Só se assim se garante que tem um impacto positivo na vida das pessoas. Escusado será dizer que dificilmente haverá um impacto mais positivo do que a capacidade da criação de emprego que o turismo tem tido. No terceiro trimestre de 2016, o turismo foi responsável pela criação de 53 mil postos de trabalho em Portugal. Cerca de 40 por cento dos novos postos de trabalho criados ao longo do último ano e meio têm origem no turismo, ao longo de todo o território. A criação de novos empregos não aconteceu só em Lisboa, no Porto ou no Algarve. Aconteceu ao longo de todo o território, e principalmente, cada vez mais com emprego duradouro, ao longo de todo o ano, que é isso que nos permite ter relações de trabalho sustentáveis e também valorizar as pessoas que trabalham no turismo que, como sabe, é um dos maiores problemas que temos: quanto mais sazonal for o turismo, mais precária e mais temporária é a relação de trabalho, o que faz com que o trabalhador não seja tão valorizado. É isso que temos feito, uma grande aposta para que a actividade turística seja sustentável ao longo do ano, para que possa gerar relações de trabalho também elas sustentáveis, que durem e que fidelizem as pessoas aos locais de trabalho para que isso tenha também, claramente, uma tradução na valorização e nos salários pagos às pessoas.