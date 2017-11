Veteranos do Sporting regressam para disputar Torneio da Soberania

O Torneio da Soberania da Associação de Veteranos de Futebol de Macau vai voltar a contar este ano com uma equipa em representação do Sporting Clube de Portugal, que sucede assim ao Vitória de Setúbal como a equipa que representa o futebol luso na competição. O certame disputa-se no campo do Canídromo entre 15 e 17 de Dezembro.

Pedro André Santos

A edição deste ano do Torneio da Soberania da Associação de Veteranos de Futebol de Macau promete voltar a ser bem disputada, com o Sporting Clube de Portugal a repetir a presença na competição. As antigas glórias dos leões não deverão ter vida fácil na fase de grupos ao medir forças com formações da Coreia do Sul, do Japão e da República Popular da China.

No outro grupo estarão equipas de Macau, Hong Kong, Taiwan e Cantão, sendo que os primeiros classificados de cada agrupamento irão medir forças na fase final da competição: “Esta maneira de separar as duas séries é mais vantajosa. Assim há mais possibilidades para uma equipa como a de Hong Kong ou Macau ir até à final e defrontar uma das outras equipas. Inicialmente o torneio não dava hipótese a essas equipas de lutarem pelo título, agora têm mais possibilidades”, disse Francisco Manhão, fundador e antigo presidente da Associação de Veteranos de Futebol de Macau, em declarações ao PONTO FINAL.

Segundo o responsável, o torneio irá realizar-se este ano entre 15 e 17 de Dezembro, no campo do Canídromo, sendo que no dia 14 do mesmo mês será feito o sorteio dos jogos para as oito equipas em prova.

Em jeito de antevisão, Francisco Manhão espera que o conjunto leonino venha a Macau “com uma equipa para ganhar” e “não para passear”, lembrando que o Sporting “é um nome de peso” que é “sempre bom para o cartaz” da competição.

Relativamente às restantes formações inseridas no grupo de equipas por convite, Manhão destaca a Coreia do Sul como uma equipa “bem organizada, disciplinada e com bons jogadores”, sendo que tanto o Japão como a República Popular da China terão sempre uma palavra a dizer.

Analisando a situação actual da selecção que representa Macau no torneio, Francisco Manhão considera que “está sempre dependente de uma geração nova”, embora por vezes não seja fácil conciliar a competição com os afazeres do dia a dia: “Temos que ver a disponibilidade deles para estes jogos porque muitos trabalham no sector privado e torna-se difícil para eles saírem. Aqueles que estiveram na origem da constituição da associação praticamente já não podem jogar porque têm mais de 60 anos, é preciso pensar em remodelar a equipa”, considera Manhão.

Com quase duas décadas de existência, o torneio tem vindo a despertar cada vez mais interesse “principalmente para esta zona da Ásia”, tendo equipas de Singapura, Malásia e Tailândia mostrado vontade em participar este ano.

“Como é limitado e fazemos questão de ter a Coreia do Sul e uma equipa portuguesa restam apenas duas vagas. Agora vem uma equipa de Japão. Vamos dar prioridade a estas equipas, talvez para o ano as outras possam participar”, acrescentou Francisco Manhão.

A edição deste ano irá manter a aposta no modelo das edições anteriores, contando com o contributo do Instituto do Desporto e da Fundação Macau na organização do torneio porque “caso contrário não há hipótese”, assume o antigo dirigente.