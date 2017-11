Recordar os que partiram: Oficiais do governo cambodjano participam numa cerimónia de comemorações em Phnom Penh, no Cambodja. A autarquia da capital cambojana realizou uma cerimónia em memória das vítimas da debandada que teve como palco a ponte de Diamond Island, a 22 de Novembro de 2010. Pelo menos 353 pessoas morreram e centenas ficaram feridas quando entraram em pânico ao atravessar a ponte durante as celebrações do Festival cambojano da Água. EPA / KITH SEREY

