Tufão Hato: DSE analisou quase dezassete mil pedidos de apoio

A Direcção dos Serviços de Economia processou até ao final do dia de terça-feira um total de 12 445 pedidos relativos à medida de abono anunciada após a passagem do tufão Hato pelo território. Até à mesma data, o organismo deu por concluída a análise de 4363 pedidos endereçados ao abrigo do Plano de Apoio especial a Pequenas e Médias Empresas. As solicitações envolvem montantes de 533 milhões de patacas e de 1427 milhões de patacas, respectivamente. A informação, avançada pela Rádio Macau, foi ontem divulgada pela Rádio Macau.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...