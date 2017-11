Travessia do Delta vai custar mais dez mil milhões de yuans  

O montante foi na terça-feira avançado pelas autoridades da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. A derrapagem ter-se-á ficado a dever ao aumento dos custos com a mão-de-obra e com materiais de construção. A julgar pelo esquema de financiamento da obra, Macau terá que desembolsar qualquer coisa como 1,4 mil milhões de yuans para cobrir a despesa extraordinária.

O governo da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong anunciou que a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau vai custar mais dez mil milhões de yuans do que o previsto e que vai pagar parte desse aumento, foi recentemente noticiado.

A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau tem 55 quilómetros, e inclui três secções em que o trânsito vai circular num tabuleiro, contemplando ainda um túnel. A infra-estrutura vai ligar três grandes cidades no Delta do Rio das Pérolas, sendo financiada pelo governo Central, por Hong Kong e por Macau.

“De acordo com o nosso entendimento, o custo excedente da ponte principal pode ser de cerca de dez mil milhões de yuans”, informou na terça-feira em comunicado o Departamento de Transporte e Habitação da antiga colónia britânica, citado pelo jornal South China Morning Post (SCMP).

Aquele organismo tinha, em Fevereiro e Outubro, informado os deputados de Hong Kong que o custo da ponte seria maior do que o esperado “devido ao aumento dos custos com a mão-de-obra e materiais de construção, bem como devido ao aperfeiçoamento no design e planos de construção”. Contudo, o valor exacto foi apenas divulgado ao final da tarde de terça-feira.

Embora grande parte da infra-estrutura esteja situada em águas chinesas (uma ponte de 22,9 quilómetros e um túnel subaquático de 6,7 quilómetros), Hong Kong terá de pagar a sua parte porque “os três lados concordaram que os custos de construção seriam financiados pelos três”, indicou o Departamento de Transporte e Habitação.

Em Dezembro de 2008, um documento do secretariado do Conselho Legislativo (LegCo) referia que Hong Kong ia pagar 50,2 por cento do valor de 31 mil milhões de yuans da ponte principal, as autoridades do interior da China 35,1 por cento e Macau 14,7 por cento.

Segundo este esquema, Hong Kong precisaria de pagar mais de cinco mil milhões de dólares de Hong Kong devido ao aumento dos custos. O Departamento de Transporte e Habitação informou ainda que vai pedir a aprovação do LegCo para financiamento extra depois da confirmação do valor a pagar pelos contribuintes.

A ponte, em forma de Y, tinha um custo inicial estimado em 110 mil milhões de yuan e as obras deviam ter terminado em 2016.

Em declarações no sábado passado ao jornal China Daily, o administrador geral e engenheiro-chefe do projeto, Lin Ming, disse que a ponte vai estar concluída até ao final do corrente ano.