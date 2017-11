Testes de ténis de mesa no pavilhão do Tap Seac

A Escola de Ténis de Mesa Juvenil de Macau, um organismo que integra a estrutura do Instituto do Desporto, vai organizar, depois de amanhã, provas de avaliação no Pavilhão Polidesportivo do Tap Seac para seleccionar jovens com vocação para a modalidade.

A iniciativa vai decorrer entre as 14h30 e as 16h30, e tem o propósito de seleccionar jovens para integrarem duas turmas de crianças, com idades compreendida entre os 7 e os 11. No total e no âmbito da categoria de infantis, o Instituto do Desporto disponibiliza um total de 80 vagas. Abertas estão também as inscrições para uma turma juvenil, destinada a jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos, que terá 25 vagas.

O curso terá lugar no Centro Desportivo Lin Fong e decorrerá entre 6 de Janeiro e 19 de Dezembro de 2018, sempre ao fim-de-semana.