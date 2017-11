Seguradoras receberam mais de três mil pedidos por danos causados pelo Hato

Até ao dia 15 deste mês, as companhias de seguros do território receberam mais de três mil pedidos de compensação – 3031 – relacionados com os prejuízos provocados pela passagem do tufão Hato por Macau, a 23 de Agosto. Os casos dizem respeito a prejuízos que ascendem a um montante global de mais de 3,8 mil milhões de patacas, ainda que apenas cerca de 200 milhões de patacas tenham sido pagos pelas seguradoras. A estimativa inicial do Governo apontava para uma perda total de 11,4 mil milhões de patacas, recorda a TDM – Rádio Macau.

Maria Luísa Man, do Conselho de administração da Autoridade Monetária, esclareceu que “a maioria dos pedidos está relacionada com danos sofridos em propriedades, resultantes de danos provocados pela água ou acidentes”: “Trata-se de 1497 pedidos que envolvem perdas estimadas em 3,6 mil milhões de patacas. No que diz respeito aos pedidos de compensação por parte de trabalhadores, as companhias de seguros receberam cerca de 80 casos com uma perda estimada de cerca de três milhões. Portanto, até ao momento, o sector dos seguros já resolveu cerca de 1500 casos. O valor total envolvido é de cerca de 200 milhões de patacas”, explicou Maria Luísa Man em declarações à Rádio Macau.

A dirigente justificou a delonga na resolução dos casos com a complexidade da situação e dá conta de dificuldades adicionais na determinação de orçamentos em áreas como o turismo, dados os danos avultados sofridos no sectori.

Maria Luísa Man participou durante a manhã de ontem no programa “Fórum Macau”, da emissora em língua chinesa da Rádio Macau. A responsável lembrou por mais do que uma vez, ao longo da emissão, que “o tufão Hato constituiu um evento muito desastroso, que provocou danos avultados generalizados. Muitas das seguradoras estão à procura de orçamentos relativos aos danos, mas a tarefa, explicou Maria Luísa Man, está a prefigurar-se mais difícil do que seria de supor. Por exemplo, no caso dos apartamentos que ficaram com vidros partidos, os fornecedores estão demasiado ocupados e não é possível obter o orçamento. O atraso, explica a dirigente, deve-se sobretudo ao facto de os orçamentos não terem sido entregues às seguradoras, razão que justifica o facto de alguns casos não terem sido tratados.

Noutros casos, é porque a extensão dos danos é muito grande, no sector do turismo, da hotelaria e das grandes infra-estruturas: “Como há diferentes pedidos relacionados com uma mesma entidade, a complexidade é muito grande, pelo que o processo pode levar algum tempo”, explicou Maria Luísa Man.