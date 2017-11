Sector bancário recrutou 294 trabalhadores no 3º trimestre

O sector bancário do território recrutou 294 trabalhadores durante o terceiro trimestre deste ano. As taxas de recrutamento nos três meses entre Julho e Setembro situaram-se nos 4,8 por cento e de rotatividade nos 4,6 por cento, subindo 0,4 e 1,2 pontos percentuais, respectivamente, em termos anuais. De acordo com a Direcção dos Serviços de Economia (DSE), os valores indicam que “os recursos humanos se mantiveram estáveis neste ramo de actividade económica durante o trimestre de referência”.

Ainda assim, o sector ainda se depara com um défice no que toca ao recrutamento de trabalhadores, uma vez que ainda existiam 238 postos vagos no fim do mesmo trimestre, número semelhante ao registado no fim do terceiro trimestre de 2016. Mais de uma centena de vagas – 101 – destinam-se a empregados administrativos, 25 das quais dizem respeito a empregados de balcão. Em termos de requisitos de recrutamento, 71,4 por cento das vagas requeriam experiência profissional, 95,4 por cento exigiam o ensino superior, 90,8 por cento requeriam o domínio do mandarim e 94,1 por cento o do inglês.

No fim do terceiro trimestre do corrente ano o sector da banca empregava 6,122 trabalhadores a tempo inteiro, divididos por 28 instituições bancárias. O número esconde um aumento de 50 trabalhadores face ao fim do terceiro trimestre do ano passado. O sector bancário contava no final de Setembro com 1,644 directores e quadros dirigentes de empresas e 2,014 empregados administrativos, dos quais 724 eram empregados de balcão, informam os Serviços de Estatística e Censos.

Em Setembro último, a remuneração média (excluindo as participações nos lucros e os prémios) dos trabalhadores a tempo inteiro foi de 26,890 Patacas, tendo crescido 4,8 por cento em termos anuais. A dos empregados de balcão fixou-se em 16,330 Patacas, mais 5,6 por cento face ao mês homólogo do ano anterior.

Quanto à formação profissional, no sector bancário havia 9,430 participantes em cursos de formação profissional fornecidos pela entidade patronal, nomeadamente em cursos organizados pelos bancos, realizados em conjunto com outras instituições, ou subsidiados pelos bancos. A maioria dos formandos (90,7 por cento) participou em cursos organizados pelas instituições bancárias. O maior número de formandos (81,3 por cento) frequentou cursos de “comércio e gestão”, seguindo-se os cursos de “direito” (15,4 por cento).