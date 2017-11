“Scarampella” String Quartet actua na abertura do festival Sound & Image

A cerimónia de abertura do Festival Internacional Sound & Image Challenge vai contar com a presença do “Scarampella String Quartet”, grupo de música de câmara local. O concerto está marcado para as 19h do dia 5 de Dezembro e terá lugar no Teatro Dom Pedro V. No mesmo dia, a organização do Sound & Image Challenge vai apresentar os ‘trailers’ das películas finalistas das curtas-metragens das categorias documentário, animação, ficção, identidade cultural de Macau e dos vídeos musicais finalistas da competição VOLUME.

