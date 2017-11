Resgatados oito dos onze desaparecidos em queda de avião militar no Pacífico

A marinha norte-americana disse esta quarta-feira que foram resgatados e estão bem oito dos 11 desaparecidos na queda de um avião de transporte militar no Oceano Pacífico.

Numa mensagem na rede social de mensagens curtas Twitter, a marinha dos Estados Unidos indica que as oito pessoas se encontram a bordo do porta-aviões USS Ronald Reagan.

O C-2 “Greyhound” despenhou-se ontem quando se dirigia para aquele porta-aviões que se encontrava no mar das Filipinas, a sudoeste da base naval norte-americana de Okinawa, onde as marinhas dos Estados Unidos e do Japão estão a realizar exercícios.

A marinha norte-americana adianta que vão prosseguir as operações de busca e resgate dos três restantes desaparecidos no acidente, cujas causas ainda não foram determinadas.