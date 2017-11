PJ promove actividades de combate à fraude junto das universidades

A Polícia Judiciária (PJ) conduziu ontem uma série de actividades de combate a fraude em várias instituições de ensino superior do território. A iniciativa tem como objectivo aumentar a consciencialização dos jovens para este tipo de crime.

Até 20 de Novembro do corrente ano, mais de 70 por cento das vítimas de fraude por via telefónica foram jovens com idade inferior a 34 anos, sendo que 30 por cento são estudantes. A maioria das vítimas (80 por cento) dos esquemas de fraude direccionados para os mais jovens são alunos das universidades.

A Polícia Judiciária explicou que as razões pelas quais tantos jovens se deixam envolver tão facilmente neste tipo de crimes se prende com a falta de conhecimento sobre os departamentos governamentais existentes, receando sofrer restrições no que toca à autorização de permanência no território.

Durante os últimos quatro meses, entre 20 de Julho e 20 de Novembro , a polícia de investigação do território registou um total de 88 vítimas de fraude via telefone. As burlas estiveram na origem de prejuízos na ordem dos 14 milhões de patacas.