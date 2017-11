Novo Macau: População quer eleições para o novo orgão municipal

A Novo Macau conduziu, ao longo das últimas duas semanas, uma sondagem de rua sobre o novo órgão municipal sem poder político. A associação recolheu mais de meio milhar de opiniões e concluiu que a maior parte dos residentes do território defendem a eleição directa dos membros que vão dar corpo ao substituto do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

Elisa Gao

Desde 8 de Novembro que a Associação Novo Macau tem vindo a distribuir panfletos nas ruas do território com sugestões relativamente à eventual eleição dos membros do novo órgão municipal que vai substituir o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais. A maior plataforma pró-democrática do território aproveitou a iniciativa para tomar o pulso à população do território sobre a matéria e diz que as conclusões são esclarecedoras.

Até ontem à tarde a associação conseguiu recolher mais de meio milhar de opiniões de residentes que defendem a eleição directa dos membros para o futuro órgão municipal sem poder político. Tais opiniões foram já ao Executivo, explicou ontem a nova presidente da Associação Novo Macau: “Podemos ver que os residentes sentiram que havia uma relação estreita com os membros do novo órgão municipal, nomeadamente em questões como a construção de apartamentos e assuntos municipais. Recebemos reflexões muito positivas nas ruas e nos locais onde recolhemos opiniões”, referiu Kam Sut Leng.

A Associação Novo Macau propôs que a composição do Comité Consultivo do novo órgão municipal seja definida tendo por base eleições organizadas em diferentes zonas da cidade – norte, sul e centro, na Península de Macau – e ainda nas ilhas. Posteriormente, cada distrito deverá criar um comité de aconselhamento que deverá fazer chegar opiniões ao novo órgão municipal, devendo cada um deles eleger membros para o Comité Consultivo, sustenta a Associação pró-democrata.

Também membro da direcção da Novo Macau, Andrew Cheong, defendeu ainda que uma eventual vertente política do novo órgão municipal deverá ficar estabelecida na Lei, independentemente de os membros serem eleitos ou nomeados.

Ontem, durante a tarde, a Associação Novo Macau marcou presença na Avenida do Almirante Lacerda, perto do Mercado Vermelho. Alguns residentes pararam no local e falaram com os membros do organismo presentes, tendo a oportunidade de assinar uma petição em que veiculavam também a sua opinião, deixando ainda os respectivos contactos.