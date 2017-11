Martin Taylor é o nome maior numa semana cheia de jazz  

A Associação de Promoção de Jazz de Macau promove a partir de 10 de Dezembro a sexta edição da Semana do Jazz do território. O Teatro Dom Pedro V é o principal palco do certame e vai acolher concertos de nomes como Martin Taylor, Eugene Pao e Hope Yeh. A programação integra ainda uma palestra, uma masterclass e uma “jam session”. Todos os eventos têm entrada gratuita.

O jazz tem regresso marcado ao território entre os próximos dias 10 a 16 de Dezembro, com uma semana inteiramente dedicada às lides deste estilo musical, numa iniciativa da responsabilidade da Associação de Promoção de Jazz de Macau. O organismo traz ao território o guitarrista Martin Taylor, músico com uma carreira que se estende por mais de quatro décadas, consubstanciadas em cerca de 30 álbuns. Os músicos locais têm também espaço na programação e vão dar corpo ao “Concerto das Novas Forças do Jazz de Macau”. Dão corpo ao certame o grupo “Monday Jazz Combo”, da Associação de Promoção de Jazz de Macau, a “Big Band” do Conservatório de Macau e ainda a “Big Band” do Colégio Anglicano.

Na noite de 13 de Dezembro, pelas 20h, Martin Taylor vai partilhar o palco do Teatro Dom Pedro V com o guitarrista sueco Ulf Wakenius e o músico chinês Eugene Pao. Taylor conta já currículo com uma nomeação para um “Grammy Award”, na categoria de “Best Country Instrumental”, pelo tema “Together At Last”, numa nomeação que remonta a 1987. Foi também nesse ano que o músico começou a “coleccionar” o prémio de “Melhor Guitarrista” dos “British Jazz Awards”, galardão que venceu quase consecutivamente até 2001.

Por sua vez, Ulf Wakenius, e de acordo com um comunicado enviado pela Associação às redacções, “chegou, a certa altura, a ocupar a cadeira de Joe Pass no lendário ‘Oscar Peterson Quartet’”. Já a presença no concerto “The Guitar Legacy” marca o regresso de Eugene Pao a Macau após, no ano passado, ter estado no território na qualidade de guitarrista do “Asian Jazz All Stars Power Quartet”.

De Taiwan chega o guitarrista Hope Yeh, a quem caberá marcar o arranque da sexta edição da Semana de Jazz de Macau, com uma actuação a solo. O músico, considerado pela Associação de Promoção de Jazz de Macau como “um dos poucos peritos do estilo europeu de jazz entre a comunidade chinesa” irá também conduzir a palestra “Modern Jazz Talk”, no dia 11 de Dezembro, no Teatro Dom Pedro V, pelas 19h30. No dia anterior, na mesma sala de espectáculos mas pelas 20h, o músico taiwanês vai subir ao palco para abrir as hostilidades no âmbito da edição de 2017 da Semana de Jazz. Hope Yeh, que é mestre em guitarra pelo Conservatório Real de Bruxelas e estudou com Fabien Deryse e Peter Hertmans, lançou o seu último álbum, intitulado “The White One”, no ano passado.

Junji Delfino e o WWC Trio vêm directamente da Malásia para um concerto e uma masterclass. O espectáculo está agendado para as 20h de 14 de Dezembro, também no Teatro Dom Pedro V. Já a masterclass decorre no dia seguinte, pelas 20h30, no número 121 da Avenida Alm. Lacerda, edifício A Chao, segundo andar.

A semana dedicada ao jazz irá terminar nas Casas-Museu da Taipa com uma “jam session”. De Hong Kong chega Jose Leung com a sua banda. O concerto começa pelas 16h, de 16 de Dezembro, e à semelhança de todos os outros eventos do programa é de entrada gratuita.