José Tavares concorda com instalação de esplanadas junto às Ruínas de São Paulo  

Chan Chak Mo disse ontem que não percebe porque é que existem dois regimes de licenciamento na hotelaria e restauração, aplicados pelos Serviços de Turismo e Instituto de Assuntos Cívicos e Municipais (IACM): “Será que as duas secretarias não podem falar de junção? O IACM pode licenciar nos hotéis, nas zonas turísticas os licenciamentos são feitos pelo Turismo. Porquê?”, questionou o deputado e empresário.

Sónia Chan apresentou uma divisão de funções alternativa: “Temos legislação sobre o sector hoteleiro que também está em revisão. Pode haver um outro rumo, nas instalações dentro dos hotéis, recorrer ao Turismo, e fora dos hotéis ao IACM”. O deputado eleito pela via indirecta, em representação dos sectores cultural e desportivo, queixou-se ainda da ausência de esplanadas na cidade, inclusive na zona das Ruínas de São Paulo: “Porque é que os cafés ao ar livre não conseguem obter autorização? Os turistas nas Ruínas não têm onde se sentar. Podíamos delimitar áreas”, sugeriu. A resposta, entusiasta, chegou com o presidente do Conselho de Administração do IACM, José Tavares: “Concordo com o deputado. Temos uma mente muito aberta. Também queremos que essas esplanadas possam ajudar o turismo de Macau, definir um rumo mais concreto. Na zona das Ruínas há falta de esplanadas, podemos discutir com o Instituto Cultural sobre como fazer isto. Nessas zonas acho que é viável, só que temos que ter condições”, alegou Tavares. S.G.