IACM recebeu mais de 1.500 candidaturas a 21 bancas de venda nos mercados de Macau  

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais realizou ontem o quarto sorteio deste ano para a atribuição de bancas de venda nos mercados municipais. De acordo com os números divulgados pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o organismo presidido por José Tavares recebeu um total de 1.569 candidaturas, sendo que foram sorteadas 21 bancas. Destas, 13 encontram-se localizadas em mercados e as restantes em espaços ao ar livre.

Só para a zona de vendilhões do Fai Chi Kei, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais recebeu 506 candidaturas, tendo em vista a atribuição de uma banca de produtos alimentares. Já para o Mercado Municipal do Bairro do Iao Hon, o IACM recebeu 53 candidaturas tendo em vista a concessão de uma banca de carne congelada.