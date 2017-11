Hotel mais luxuoso do mundo abre portas até ao final de Março

O último dia de Março próximo. Eis a nova data limite para que o Hotel “The 13” abra portas. O prazo é avançado pela “The 13 Holdings Ltd” num comunicado à bolsa de Hong Kong. Na nota, a empresa propõe-se ter os trabalhos de construção e de decoração de interiores prontos até meados de Fevereiro.

O hotel “The 13”, que tem sido promovido como o mais luxuoso do mundo, deve estar concluído o mais tardar até meados de Fevereiro do próximo ano. A garantia foi dada à bolsa de valores da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong pelo grupo “The 13 Holdings Ltd”, a empresa responsável pela construção da nova unidade hoteleira.

Num comunicado enviado ao Hang Seng Index, a empresa liderada por Stephen Hung diz que até meados de Fevereiro espera “terminar os trabalhos remanescentes e a instalação de mobiliário, de adereços e de equipamentos, bem como agilizar as operações com os restantes fornecedores da empresa”. Na mesma nota, a empresa adianta ainda que a empreitada de construção do hotel foi “reatada” na terça-feira.

Depois de concluído os trabalhos de construção e de decoração de interiores, a unidade hoteleira deve ser alvo de uma rigorosa inspecção por parte da Direcção dos Serviços de Turismo, complementa o comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong. Os Serviços de Turismo, recorde-se, são a entidade responsável por autorizar o funcionamento dos hotéis do território.

No final do mês passado, o grupo “The 13 Holdings Limited” adiantou que tencionava inaugurar o hotel a 31 de Março ou ainda antes, depois de ter conseguido assegurar o financiamento necessário para concluir a unidade hoteleira. Na altura, a empresa referiu ainda a intenção de introduzir mesas de jogo “assim que for praticável”. No comunicado enviado à bolsa de valores da vizinha Região Administrativa Especial, a empresa voltou a reiterar a intenção de promover a abertura do Hotel “The 13” até ao final de Março.

O comunicado, que dava conta dos resultados provisórios da empresa liderada por Stephen Hung no período de seis meses terminados até 30 de Setembro, não discrimina o custo da construção do “The 13”, mas esclarece que o défice do grupo excede em 3,63 mil milhões o actual capital da empresa e que a empresa tem ainda para amortizar a breve prazo uma dívida de 265 milhões de dólares de Hong Kong.

As receitas do grupo durante os seis meses em questão cresceram um por cento, para os 3,08 mil milhões de dólares. Para além da actividade imobiliária, a “The 13 Holdings” está também envolvida na gestão de projectos de engenharia civil na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

No comunicado que enviou ao Hang Seng Index, a empresa adianta que solicitou o adiamento da abertura do hotel “The 13” o mais tardar até ao final de Março, procurando apaziguar as preocupações de alguns dos seus credores. O grupo terá contraído empréstimos no valor de 3,04 mil milhões de dólares de Hong Kong. O pedido, explica o grupo, “está a ser avaliado pelos credores relevantes”.