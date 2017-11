Homem acusado de coacção sexual  

Um homem de 47 anos foi detido sob suspeita de ter coagido sexualmente a sua própria filha, de 20 anos, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Segundo avança a Ou Mun Tin Toi, o homem divorciou-se há dois anos, encontra-se desempregado e vive com três filhas em dois apartamentos na zona Norte de Macau. De acordo com informações avançadas pela Polícia Judiciária à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o homem terá entrada no quarto de uma das filhas, tendo-se insinuado à vítima.

Segundo adianta a Ou Mun Tin Toi, a vítima procurou ajuda junto do Instituto de Acção Social e reportou o caso à polícia. De acordo com a Polícia Judiciária, o homem pode ser condenado a uma pena de até 10 anos e oito meses de prisão.