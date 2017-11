Grande Prémio: Acidente na prova de F3 levanta questões sobre recurso a bandeiras amarelas

O piloto júnior da BMW, Joel Eriksson, considera que a Federação Internacional Automóvel (FIA) deveria mudar determinados procedimentos no Grande Prémio de Macau. O sueco coloca em causa o recurso às bandeiras amarelas, depois do acidente que o afastou da prova.

Joel Eriksson, piloto que terminou a última edição do Campeonato Europeu de Fórmula 3 na segunda posição, liderava a Taça o Mundo da categoria, na 64.a edição do Grande Prémio de Macau, quando entraram em cena bandeiras amarelas, numa altura em que o trio da frente avançava para a recta do Lisboa.

Callum Ilott aproximou-se então do sueco para o ultrapassar mas os dois corredores acabaram por embater um no outro. A roda traseira do piloto da Prema causou danos na asa dianteira de Eriksson, impedindo o sueco de fazer a curva. Depois do contacto com as barreiras, Eriksson foi mesmo obrigado a parar, fazendo com que o ‘safety car’ entrasse em pista.

“O Callum veio contra mim. Ele pensava que já me tinha ultrapassado, mas não foi o caso. O erro foi dele e acabámos por pagar os dois por isso”, começou por dizer Eriksson. O piloto sueco queixou-se do facto de Illot estar a ser “bastante agressivo”, esquecendo-se da sua presença na pista: “Tanto Callum como a FIA devem aprender algo com o que aconteceu. É inacreditável que tenham levantado a bandeira amarela naquela altura.Devem tirar conclusões sobre o que aconteceu, para que não volte a acontecer no próximo ano”, acrescentou.

“De forma geral mostrámos que fomos das melhores equipas em prova e fizemos tudo quanto possível. Na corrida de qualificação não vencemos porque nos deparámos com alguns problemas no carro, mas na corrida de domingo estava tudo a correr bem”, disse.

À semelhança do piloto sueco, Callum Ilott também não se mostrou convencido com o ‘timing’ em que as bandeiras amarelas entraram em cena: “Por causa disso [bandeiras amarelas] não houve comunicação via rádio naquela zona do circuito”, referiu o piloto ao portal Autosport. Illot lamentou ainda o “toque” no piloto sueco, considerando que poderia ter sido evitado se tivesse esperado mais dois metros: “O toque no pneu do meu carro acabou por me fazer embater nas barreiras”, acrescentou.

Depois de ter conseguido ultrapassar vários pilotos, Callum sofreu um grande desgaste a nível dos pneus do monolugar, vendo-se por isso obrigado a abandonar a prova: “Tentei conseguir a volta mais rápida mas não havia aderência. Mesmo que já estivesse em primeiro teria sido muito difícil vencer a prova”, lamentou.