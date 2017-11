Galaxy ofereceu 60 mil patacas a grupo de aconselhamento familiar

Como forma de demonstrar o seu empenho na resolução de alguns dos problemas que afectam a sociedade civil do território, a operadora de jogo Galaxy Entertainment visitou o Grupo Católico de Aconselhamento Familiar e atribuiu um donativo de 60 mil patacas à Casa dos Funcionários da Indústria do Jogo de Macau.

De acordo com um comunicado do Grupo Galaxy Entertainment, a iniciativa procurou promover uma maior consciencialização dos membros da operadora para a importância da harmonia familiar, bem como reforçar o investimento feito nas estratégias de jogo responsável. A concessionária de jogo comprometeu-se a fazer chegar o seu apoio aos serviços prestados pela instituição. O organismo tem como principal propósito ajudar apostadores patológicos.

Durante a visita, os membros do Grupo Galaxy Entertainment tiveram a oportunidade de conhecer melhor o funcionamento do centro, tendo também disputado alguns jogos e participado em iniciativas como a “Linguagem do Amor”, na qual os participantes expressavam emoções positivas e negativas como forma de aliviar o stress com os trabalhadores que se deparam após um dia de trabalho.

A operadora de jogo vai continuar a fazer chegar o seu apoio a políticas que promovam práticas de jogo responsável, acrescenta o comunicado. As medidas vão ao encontro das políticas governamentais que incidem no desenvolvimento saudável da economia do território. Deste modo, o Grupo Galaxy Entertainment pretende continuar a promover iniciativas semelhantes com outras instituições, associações e entidades da sociedade civil do território, disponibilizando workshops e programas de treino específicos sobre a questão do jogo responsável, direccionados aos membros da empresa.