Festival de Luz 2017 com três espectáculos de ‘videomapping’

O Festival de Luz de Macau arranca a 3 de Dezembro e integra ‘videomapping’, instalações luminosas, jogos interactivos e espectáculos de música e luz espalhados por vários locais de Macau. A terceira edição do evento deverá custar ao erário público qualquer coisa como 18 milhões de patacas.

Joana Figueira

Com Dezembro à porta, aproxima-se também o pontapé de saída na 3ª edição do Festival de Luz de Macau. Subordinada ao tema AMOR MACAU, a iniciativa apresenta este ano uma série de actividades que se espalham por oito pontos da cidade. O evento realiza-se entre o dia 3 e o dia 31 de Dezembro, com instalações luminosas, jogos interactivos e espectáculos de música e luz desenvolvidos por produtores locais. As iniciativas terão como tela edifícios históricos e pontos turísticos. Os três espectáculos de ‘videomapping’ terão lugar nas Ruínas de São Paulo, na Igreja de Santo António e na Igreja de São Lázaro, explicou a Direcção dos Serviços de Turismo numa conferência de imprensa.

A cerimónia de abertura, intitulada “Desejo Feito Debaixo das Estrelas”, está agendada para o dia 3, às 18h45, nas Ruínas de São Paulo. A fachada da antiga Igreja da Madre de Deus constitui o ponto nevrálgico de um itinerário que se ramifica para o Largo do Senado, para o espaço Anim’Arte Nam Van e daí até ao Centro Náutico da Praia Grande. O Festival vai também montar arraiais na Freguesia de São Lázaro e na zona do Jardim de Luís de Camões, num percurso que incluiu ainda as Casas-Museu da Taipa. O festival decorre diariamente entre as 19h e as 22h.

Depois de dois anos com a equipa de produção do certame a incluir produtores de Taiwan e de Hong Kong, a 3.ª edição do festival conjuga os esforços desenvolvidos por mais de uma centena de produtores locais, de áreas tão diversas como a banda desenhada, a música, o cinema ou os espectáculos multimédia. Participam ainda mais de uma centena e meia de voluntários que estarão distribuídos pelos oito pontos da cidade, explicou ontem em conferência de imprensa a directora dos Serviços de Turismo, Helena de Sena Fernandes.

Os responsáveis pelo festival vão também lançar uma aplicação para telemóvel que providencia informações sobre as actividades do evento. Serão ainda lançados produtos culturais e criativos da autoria de criadores e estúdios do território que estarão à venda nos postos de informação espalhados por vários locais da cidade.

Para além de instalações, de cinema e de concertos de bandas de jazz e ‘pop’ do território, a programação do certame integra ainda a mostra “A luz na alma – Exposição de Arte Visual de Luz”, que reúne obras de luz de três artistas de Macau – José Drummond, João Ó e James Chu – na sala de exposições da Casa Garden, a representação da Fundação Oriente em Macau.

A participação de James Chu não se cinge, de resto, à exposição. O artista é também o líder da equipa que ganhou o concurso público para a organização do Festival de Luz, escolha que Sena Fernandes tinha explicado anteriormente dever-se ao facto de a proposta de Chu ser resultado da cooperação entre vários designers locais. A organização do evento custou ao Governo 18 milhões de patacas, menos dois milhões do que o dinheiro investido na edição de 2016 do certame: “A DST organiza o Festival de Luz de Macau desde 2015, com a intenção de atrair os visitantes para diferentes zonas da cidade, apreciar Macau e conhecer a história e cultura da cidade através da arte de projecção de luz, de modo a prolongar a duração da estadia de quem visita o território e proporcionar benefícios económicos aos comerciantes. Em paralelo, o fomento das indústrias culturais e criativas em Macau através do Festival ajudará a expandir o turismo”, defendeu Helena de Sena Fernandes.

A intensidade de algumas das projecções suscitou queixas por parte da população, depois de concluído o evento do ano passado: “Este ano penso que vamos encontrar o equilíbrio certo entre os interesses da população e a intensidade da projecção de luz”, disse a dirigente, tendo James Chu complementado que este aspecto foi integrado aquando do desenho do projecto.

No ano passado o evento acolheu cerca de 200 mil visitantes, número que este ano Maria Helena de Sena Fernandes prevê que seja ultrapassado já que existem mais actividades disponíveis e mais locais onde as actividades vão ter lugar.