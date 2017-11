Escola de Karate-Do realiza provas de admissão para jovens karatecas

A Escola de Karate-Do Juvenil de Macau vai dinamizar, no próximo sábado, provas de admissão para seleccionar 20 jovens praticantes da modalidade nascidos entre 2002 e 2010. Os interessados deverão inscrever-se no dia dos testes no Centro de Formação do Instituto do Desporto, na ilha da Taipa, entre as 15h30 e as 17h30.

De acordo com uma nota enviada às redacções pelo Instituto do Desporto, as aulas serão administradas por monitores experientes sob a orientação da Federação Geral de Karate-Do de Macau, e irão decorrer entre 6 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.