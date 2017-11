Divulgado vídeo que mostra deserção de norte-coreano

O Comando das Nações Unidas publicou ontem um vídeo que mostra a deserção do soldado norte-coreano que, no passado dia 13, cruzou a fronteira para a Coreia do Sul enquanto era baleado pelos colegas.

As imagens foram capturadas pelas câmaras de segurança da parte sul da fronteira e mostram como o soldado chega num todo-terreno até escassos metros da linha de demarcação que divide a península e corre depois para essa direção sob os disparos de quatro colegas militares, a muito curta distância.

O militar, que foi baleado pelo menos cinco vezes, recuperou a consciência na terça-feira depois de ter sido submetido a duas operações numa unidade hospitalar da Coreia do Sul.

O homem tentou aparentemente cruzar no todo-terreno a linha de demarcação, que divide em duas a zona desmilitarizada, onde teve lugar o raro incidente e o único ponto em que os soldados das duas Coreias se encontram ‘frente-a-frente’.

Segundo as imagens agora divulgadas pelo Comando das Nações Unidas (UNC, na sigla em inglês), liderado pelos Estados Unidos da América, que vigia o armistício da guerra da Coreia, o todo-terreno ficou preso numa vala a poucos metros da linha de demarcação e esse ruído alertou vários soldados norte-coreanos estacionados nas imediações que correram na direção do veículo.

O militar desceu então do jipe e atravessou a fronteira a correr, enquanto quatro soldados se aproximaram e começaram a disparar a apenas algumas dezenas de metros de distância.

Um dos soldados norte-coreanos chegou mesmo a atravessar a linha durante escassos segundos, o que a par com os tiros – que foram efectuados em direção ao Sul – constituiu, segundo o Comando das Nações Unidas, uma violação do cessar-fogo que colocou termo à Guerra da Coreia (1950-53).

Outras imagens capturadas por uma câmara térmica mostraram o resgate posterior do soldado por três militares sul-coreanos que o arrastaram pelo chão para evitar que fosse novamente baleado, levando-o depois para lugar seguro até ser transportado para o hospital.

Hoje, em conferência de imprensa, o cirurgião que liderou as operações a que o soldado desertor foi submetido afirmou que o paciente se encontra estável e consciente.

O militar, que terá entre 20 e 30 anos, vai permanecer na unidade de cuidados intensivos nos próximos dias até que haja garantias de que não sofrerá mais infecções.

Durante as intervenções cirúrgicas, foram encontradas várias lombrigas intestinais no corpo do soldado que contribuíram para infectar os órgãos afectados pelos tiros.

O soldado mostrou, além disso, sintomas de “stress psicológico severo e depressão” após o incidente, segundo o médico.