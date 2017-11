Deputados criticam estado da formação para funcionários públicos  

Vários deputados apontaram ontem insuficiências na formação que é facultada aos trabalhadores da função pública. Vong Hin Fai e Chui Sai Cheong sugeriram a criação de mecanismos de formação específica para cada sector. Lei Chan U apresentou os resultados de um estudo que indica que 70 por cento dos funcionários do erário público considera as acções de formação “totalmente inúteis”. Sónia Chan diz estar em estudo a criação de uma academia para funcionários públicos, falta avaliar a sua dimensão.

Sílvia Gonçalves

No segundo dia de debate sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) relativas à tutela da Administração e Justiça vários deputados pediram um reforço da formação dos funcionários públicos, nomeadamente na vertente jurídica. Lei Chan U apresentou mesmo os resultados de um estudo em que mais de 70 por cento dos trabalhadores do erário público inquiridos considera as acções de formação “totalmente inúteis”. O deputado da ala laboral referiu ainda a falta de instrutores a tempo inteiro e sugeriu a contratação, para essas funções, de trabalhadores aposentados. Sónia Chan considera que há um esforço acrescido de sensibilização jurídica por parte da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) e diz estar em estudo a criação de uma academia de formação para funcionários públicos.

“Há que reforçar a formação jurídica dos trabalhadores. Conhecimentos jurídicos básicos para o funcionamento da administração pública. Como é que os trabalhos vão ser realizados? Há que desenvolver acções de formação específicas e dedicadas a cada serviço”, atirou ontem o deputado Vong Hin Fai. Também Chui Sai Cheong sugeriu a organização de “acções de formação tendo em conta os sectores”, pois “diferentes sectores aplicam diferentes leis”.

Lei Chan U defendeu a necessidade de haver uma avaliação da formação existente: “Tem que haver uma formação uniformizada para ir ao encontro da reforma da administração pública. Com o crescimento da sociedade, podemos verificar insuficiências. Como não há relatório da avaliação da formação, não vemos resultados”. O deputado do sector laboral, vice-presidente da Federação das Associações de Operários de Macau (FAOM), apresentou mesmo dados que reflectem o descontentamento dos trabalhadores com a formação facultada aos funcionários públicos: “Em 2015 um relatório revelou que mais de 1200 trabalhadores da função pública, ao serem inquiridos sobre formação, mais de 70 por cento disse que são totalmente inúteis”.

Lei Chan U apontou ainda o dedo à escassez de formadores e deixou uma sugestão: “Há falta de instrutores a tempo inteiro. Podemos convidar trabalhadores aposentados para serem instrutores nestes cursos. Esta medida consegue reduzir os recursos dispensados”.

A secretária para a Administração e Justiça respondeu com a actividade desenvolvida pela Direcção para os Assuntos de Justiça (DSAJ): “A DSAJ tem envidado esforços. Temos um programa de televisão para incutir conhecimentos, recorremos a diferentes meios. A DSAJ está a realizar diferentes trabalhos de sensibilização. Com a promulgação das novas leis, entramos sempre em contacto com diferentes sectores. Vamos promover uma maior sensibilização junto dos operadores da linha da frente”, assegurou Sónia Chan.

Eddie Kou, director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), complementou a resposta e assumiu insuficiências: “No ano passado efectuamos estudos para rever a formação. Nos cursos, ao nível da sua concepção, verificamos que há margem para aperfeiçoamento. Vamos melhorar a eficiência da formação, vamos efectuar cursos tendo em conta as necessidades dos trabalhadores. Temos que reforçar a reserva de formadores”.

A secretária referiu depois a criação de uma academia de formação para a função pública, ainda em análise: “Temos que fazer um estudo aprofundado. Temos 34 mil trabalhadores, 11 mil na área da segurança, que têm o seu próprio instituto para formação. Temos que estudar como será a dimensão desta academia”.

Seria Manuel Trigo, director do Centro de Formação Jurídica e Judiciária a detalhar a formação para funcionários públicos desenvolvida naquele organismo: “A formação situa-se no âmbito preciso da formação jurídica e abrange a formação de funcionários públicos. Tem como primeiro objectivo a formação jurídica nas áreas em que é preciso o seu conhecimento, procura responder a solicitações de áreas específicas”.

Manuel Trigo explicou ainda que, não dispondo o centro de formadores a tempo inteiro, “são seleccionados de várias áreas, em correspondência às suas competências profissionais”. O responsável salientou a “preocupação em fazer formação de formadores”, em “ter novos formadores para não depender daqueles que se aposentam ou que não têm a possibilidade de dar essa formação”.