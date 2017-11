“Condição Humana” estreia a 4 de Dezembro com o nome de “Jogo Duplo”

Começou por se chamar “Condição Humana”, mas a TVI optou por baptizar sua nova aposta para o horário nobre com o nome de “Jogo Duplo”. A nova telenovela da TVI tem estreia marcada para o próximo dia 4 de Dezembro e conta com Sara Prata e João Catarré nos principais papéis.

Da autoria de Artur Ribeiro, o enredo de “Jogo Duplo” arranca no território. Sara Prata, João Catarré e também Diogo Infante estiveram em vários locais de Macau para gravar as cenas passadas a Oriente. A narrativa tem lugar entre a RAEM, a península de Tróia, Setúbal e Alcácer do Sal e coloca em evidência famílias disfuncionais, amores impossíveis e diferenças culturais.

A nova produção da Televisão Independente pauta ainda o regresso à estação de Queluz de duas jovens actrizes que iniciaram a carreira na TVI: Sofia Arruda e Sara Barradas. Do elenco fazem ainda parte Afonso Pimentel e actores consagrados como Nuno Homem de Sá, Luís Esparteiro e Manuela Couto, entre outros.