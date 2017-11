Chui Sai Peng recupera projecto de mercado nocturno para o Lago Sai Van  

O deputado Chui Sai Peng fez regressar ao hemiciclo a discussão sobre a criação de um mercado nocturno na cidade. Com o argumento de que o Festival de Gastronomia de Macau está a arrastar muita gente para a Praça do Lago Sai Van, o deputado sugeriu ontem a reabilitação do projecto, equacionado há uns anos para aquela área pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) e que chegou a figurar nas Linhas de Acção Governativa (LAG). José Tavares lembrou que no passado foi também sugerida a rotunda da Praça Ferreira do Amaral, como localização alternativa, mas disse estar inclinado para a sugestão de Chui Sai Peng, de instalar o mercado junto ao lago.

“A convergência de culturas gastronómicas não é novidade em Macau. O IACM, em 2012, já tinha falado sobre um projecto para o Lago Sai Van, um mercado nocturno. Houve considerações sobre ruído, mas queria relembrar este assunto”, atirou Chui Sai Peng, ontem, no debate das Linhas de Acção Governativa da tutela da Administração e Justiça. O deputado eleito pela via indirecta, representante dos sectores industrial, comercial e financeiro, apresentou os seus argumentos: “O Festival de Gastronomia está a atrair muita gente. Os jovens precisam de uma vida nocturna em Macau. Será que devemos estudar o projecto para o Lago Sai Van?”, perguntou.

O presidente do Conselho de Administração do IACM, José Tavares, recordou que, em 2012, não considerou adequada a proposta de instalar o mercado na rotunda da Praça Ferreira do Amaral (apresentada pela Sociedade de Política Pública de Macau), mas mostrou-se interessado em recuperar agora o projecto, se o mercado ficar localizado junto ao lago: “Na altura considerámos que não era adequado, porque há muito trânsito a entrar na Praça Ferreira do Amaral. Temos vários factores, ruídos, fumos. Temos que pensar noutros locais, como o Lago Sai Van, como sugeriu o deputado Chui Sai Peng. Há o Festival de Gastronomia todos os anos, podemos ver se há condições para abrir um mercado nocturno”, assumiu José Tavares. S.G.