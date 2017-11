Chui Sai Cheong pede aposentação antecipada para funcionários públicos  

Chui Sai Cheong sugeriu ontem à secretária para a Administração e Justiça que introduza um regime de antecipação da reforma para funcionários públicos, que possa estender uma alternativa a quem pretende prosseguir carreira fora da administração pública. Entende o deputado que o mesmo regime não deve ser coercivo mas voluntário. José Pereira Coutinho diz tratar-se de uma questão antiga e alega que Sónia Chan só não responde pois teme que haja “uma razia” de funcionários.

“A economia está a desenvolver-se, alguns funcionários já trabalhavam antes da transferência de soberania, alguns têm dúvidas se querem continuar ou trabalhar fora [da função pública]”, começou por assinalar Chui Sai Cheong. O deputado sugere que estes trabalhadores devem ter a possibilidade de poder optar por uma reforma antecipada: “Não deve ser um regime coercivo mas voluntário, uma saída para funcionários que completem determinadas condições. Pode pensar neste regime? Não sei se pode dar uma boa notícia aos funcionários que querem sair do funcionalismo público”, questionou o deputado.

Sónia Chan não deixou garantias, mas prometeu analisar a proposta: “Sobre a reforma antecipada, temos que ver, porque diz respeito ao Fundo de Previdência. Temos de ver as diferentes vertentes, há vários factores que temos que estudar”.

À margem do debate no hemiciclo, Pereira Coutinho disse tratar-se de uma causa antiga: “É uma das questões que sempre andamos a badalar. Tem a ver com a antecipação da aposentação voluntária dos trabalhadores da função pública, que recebem as suas pensões de aposentação através do fundo de pensões de Macau”.

O deputado detalhou o modo como o regime está actualmente estruturado: “O regime existente exige que os trabalhadores tenham trabalhado 36 anos de serviço efectivo na função pública, ou 30 anos mas pedindo uma antecipação voluntária. Ora, há muitos trabalhadores que trabalharam 30 anos mas não podem pedir a aposentação voluntária porque muitos deles têm cerca de uma dezena de anos de trabalho eventual. Eles estão fartos de trabalhar na função pública, já têm mais de 25, alguns 30 anos de serviço, mas não se conseguem aposentar”.

Pereira Coutinho acredita que a ausência de resposta de Sónia Chan se explica com o receio de uma “razia” nos quadros da função pública: “Ela não respondeu à pergunta porque tem medo que muitos dos trabalhadores saiam da função pública. Ela está preocupada que possa haver uma razia, a saída de funcionários. Mas isto é contraditório no discurso dela porque, neste momento, ela está a incentivar o Governo electrónico”.

E que regime se afigura como razoável? “Razoável é haver um sistema integral. Se no regime de previdência se permite sair com dez anos, 15, 20, por que carga de água é que no regime de aposentações não pode?”, questionou Pereira Coutinho. S.G.