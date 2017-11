China: Três mortos e seis feridos em raro episódio de tiroteio

Três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas num tiroteio ocorrido na terça-feira à noite no Continente, onde a violência com armas de fogo é rara, informaram ontem as autoridades da República Popular da China

“Segundo o inquérito preliminar, duas pessoas morreram no local e uma outra após dar entrada no hospital. Seis outras pessoas ficaram feridas”, indicou a polícia da cidade de Chaozhou na rede social Weibo.

Citada pela France-Presse, a polícia informou ainda que identificou um suspeito, mas não avançou mais pormenores.

O tiroteio ocorreu na vizinha província continental de Guangdong. Segundo a AFP, as mortes causadas por disparos são raras na China, onde a posse de armas de fogo é estritamente proibida.

Não existe qualquer estatística oficial sobre o número de mortes ligadas à violência armada no país.