Business Awards atrai cada vez mais candidaturas de empresas chinesas

A 5ª edição dos Business Awards of Macau decorre já amanhã à noite, pela primeira vez sem que tenham sido anunciados anteriormente os vencedores. Foram seleccionados 46 empresas e empreendedores que se destacaram ao longo dos últimos anos em vários quadrantes da actividade económica.

Joana Figueira

A noite de amanhã vai ser marcada pela cerimónia de atribuição dos Business Awards of Macau, evento que distingue empresas e empreendedores de sucesso de vários quadrantes da actividade económica do território. Naquele que é o 5º ano da iniciativa, foram seleccionados “os 46 melhores exemplos” de contributos para a promoção do empreendedorismo local por um painel de jurados composto por 30 personalidades independentes. O vencedor de cada uma das 11 categorias será conhecido pelas 20h30, no Hotel Grand Lisboa.

Paulo Azevedo, que preside ao grupo De Ficção – Multimedia Projects, entidade que organiza os Business Awards, refere que o evento “começa a ter um bocadinho mais de reputação e começa a ser mais conhecido” junto do público, justificação para o aumento do número de candidaturas registadas este ano: entre 150 a 160.

A propósito da gala do ano passado, Azevedo tinha assinalado uma maior aproximação do tecido empresarial chinês, tendência que se mantém já que “a grande maioria [dos concorrentes] são empresas chinesas”. O empresário e jornalista esclarece que estas empresas podem até ser multinacionais, mas têm de estar sediadas ou ter sucursal em Macau.

“Pela experiência que temos vindo a recolher, há três tipos de candidaturas. Há as candidaturas de empresas que têm a sua estrutura montada, ou seja, grandes empresas com departamentos inteiros de recursos humanos, que prestam muita atenção a esta questão de prémios e que se candidatam sempre por uma questão de prestígio, porque gostam de ter prémios no currículo”, começa por explicar Paulo Azevedo. “Por outro lado, outras empresas e outros indivíduos concorrem porque não são muito conhecidos e isto é importante em termos de currículo. se vencerem um prémio como este, que é completamente independente, é porque o júri considerou que merecem e porque a candidatura deles foi bem feita e foi bem justificada”, adianta.

Entre os candidatos é possível ainda identificar uma “terceira categoria de empresas e indivíduos que tem a ver com a sequência dos próprios prémios”: “À medida que os anos vão passando vamos tendo mais parceiros média e empresas chinesas na divulgação: jornais chineses, televisões chinesas. Isto faz com que estes prémios comecem a ter um outro impacto”, remata.

Paulo Azevedo, que integra o painel de 30 jurados, esclareceu que, para além dele, nenhum dos membros do júri estão relacionados com a organização – advogados, juízes ou economistas, por exemplo – e são convidados porque têm conhecimento do tecido sócio-económico-cultural de Macau.

“Iniciativas deste género que partem da sociedade civil para a sociedade civil, onde nós somos apenas instrumentais porque o organizamos, penso que seja algo o único. Há um ou outro prémio que são prémios sectoriais, por indústria. Os Business Awards abrangem prémios pelo desempenho das empresas no meio ambiente, responsabilidade social empresarial, ou por novos talentos, ou o melhor empresário ou o melhor novo empresário. Nós somos o contraponto dos prémios do Governo”, disse Azevedo.