Autoridade Monetária estuda possibilidade de criar seguro contra tufões e inundações

A Autoridade Monetária de Macau encontra-se a estudar a possibilidade de adquirir um seguro contra tufões e inundações. A informação foi avançada por Maria Luísa Man, membro do Conselho de Administração do organismo, durante o programa “Fórum Macau” da emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Sob a perspectiva de aquisição de seguros, quaisquer medidas de redução de risco são bem recebidas pelas seguradoras, defendeu Man aos microfones da emissora pública de radiodifusão do território.

Em relação à criação de um fundo governamental contra catástrofes, a mesma responsável disse que os instrumentos da índole criados por outros países e regiões são projectos não-comerciais constituídos entre o Governo e organizações privadas e que os montantes são mais facilmente aceites pelo público para fazer com que as pessoas que residem em áreas de maior risco possam adquirir algum tipo de cobertura. De acordo com Man, este tipo de seguros é “relativamente complicado”.