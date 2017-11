A Associação Geral das Mulheres organizou ontem um evento subordinado ao “Dia dos Idosos” que juntou cerca de 1.400 pessoas, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. O organismo distribuiu envelopes com dinheiro a 563 idosos com idade superior a 80 anos, sendo que o mais velho tinha 97 anos. Com este evento, a Associação procurou aumentar a consciencialização dos jovens e apelar à sua responsabilidade perante os mais velhos.

