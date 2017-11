Associação de Squash celebra trinta anos com “Jogo das Estrelas”  

A Associação de Squash de Macau celebra este ano três décadas de existência e vai assinalar a data com um encontro que vai colocar frente-a-frente alguns nomes bem conhecidos do panorama desportivo, empresarial e político de Macau e da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

O “Jogo das Estrelas” está agendado para 10 de Dezembro e vai decorrer no Centro de Bowling do Complexo Desportivo do Cotai, fazendo coroar o programa de celebrações definido pela Associação de Squash do território.

A equipa de celebridades que vai vestir a camisola de Macau inclui personalidades como William Kuan, empresário e presidente da Associação de Squash de Macau, Kevin Ho , director da KNJ Investment e accionista do grupo Global Media, Lei Pak Leng, membro do Conselho do Desporto do território ou ainda Armando Amante, o atleta macaense que mais se notabilizou no panorama do squash local, ao conquistar o principal campeonato do território por dez ocasiões e ao vencer a edição de 2006 do Campeonato da China.

Do lado de Hong Kong, o evento é verdadeiramente galáctico e integra, entre outros, York Chow, antigo secretário para a Alimentação e Saúde da RAEHk, Yeung Tak-keung, Comissário para os desportos da RAEHK, Duncan Chiu, vice-presidente da Associação de Squash de Hong Kong e secretário-geral da Federação Asiática de Squash ou ainda Rebecca Chiu, atleta que venceu a medalha de ouro no torneio feminino de squash dos Jogos Asiáticos de 2002, competição que se realizou na cidade sul-coreana de Busan.

“O Jogo das Estrelas” remata, de resto, uma semana em cheio para o squash do território . Entre 4 e 10 de Dezembro, o Centro de Bowling do Complexo Desportivo do Cotai recebe a edição de 2017 dos Campeonatos de Squash de Macau. A prova abarca um total de seis categorias, dos escalões de formação aos veteranos. As inscrições para o certame estão abertas até 27 de Novembro.