Antigo vice-director da Alliance Française de Xangai é o novo director do organismo em Macau  

Já está escolhido o novo director da Alliance Française de Macau. O novo responsável pela instituição será William Bascaule, que até este Verão desempenhava o cargo de vice-director da Alliance Française de Xangai. O nome foi confirmado ontem por David Rouault, membro da direcção da associação de promoção da língua e cultura francesas do território, durante a conferência de imprensa do “Festival de Música Barroca” que este ano decorre entre 26 de Novembro e 2 de Dezembro. Segundo explicou o responsável, a decisão já está tomada, encontrando-se o novo director apenas a aguardar pela autorização de residência no território.

Em Julho último, Xavier Garnier, antigo director da Alliance Française de Macau, tinha revelado ao PONTO FINAL que o seu sucessor seria Raphaël Jaeger, actual director da Alliance Française de Chittatong, no Bangladesh. Porém, avançou ontem David Rouault, que devido a “motivos pessoais”, Jaeger não pôde ocupar o cargo de director.

“Em Julho eu tinha anunciado que ele viria mas infelizmente no fim de Agosto ele disse-nos que por motivos pessoais não poderia vir. Então nós tivemos que proceder a uma acção rápida de recrutamento e encontramos um grande director. Esperemos que ele possa começar rapidamente”, revelou Rouault aos jornalistas.

De acordo com informações encontradas no perfil da rede social LinkedIn de William Bascaule, antes de ocupar o cargo de vice-director da Alliance Française de Xangai, em Janeiro de 2016, o novo responsável pela instituição no território desempenhou, em 2015, o cargo de secretário-geral do organismo. Anteriormente, teve sob a sua responsabilidade o Departamento de Arte da organização desde Janeiro de 2012 até finais de 2014.

MÚSICA BARROCA DE REGRESSO AO TERRITÓRIO

“Não existe realmente música barroca na Ásia, o que é uma pena porque eu acho mesmo que existe público para isso. A música barroca tem muito a ver com a música chinesa desse período, mesmo que não esteja relacionada culturalmente mas a maneira como está escrita, uma melodia simples com um simples complemento a apoiá-la, é também como funciona a ópera chinesa”, explicou ontem David Rouault em conferência de imprensa.

A sexta edição do “Festival de Música Barroca” irá este ano estender-se até às Casas-Museu da Taipa, à Igreja de São Domingos, ao Clube Militar e à Casa do Mandarim. Como revelou Rouault, o objectivo da Alliance Française era levar até algumas igrejas do território alguns dos concertos, ideia esta que teve que ser em parte alterada devido às consequências do tufão Hato: “Ter novamente música barroca numa igreja, que é composta por motivos religiosos e cujo principal patrocinador é a igreja, tem um sabor muito especial porque faz sentido. Até pela acústica”, disse o mesmo responsável