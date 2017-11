Antigo responsável pela vigilância da Internet investigado por corrupção

Lu Wei, que foi até Junho último responsável pela Administração do Ciberespaço da China, é suspeito de “graves violações à disciplina” do Partido Comunista, a terminologia utilizada pelo regime para descrever casos de corrupção. O dirigente exercia actualmente o cargo de vice-director do departamento de propaganda do PCC.

O antigo chefe do regulador chinês para a Internet está sob investigação, informou esta quarta-feira o órgão máximo anti-corrupção do Partido Comunista da China (PCC), no âmbito de uma campanha que atingiu já dezenas de responsáveis do regime.

Em comunicado, a Comissão de Inspecção e Disciplina do Partido Comunista Chinês informou que Lu Wei é suspeito de “graves violações da disciplina”, utilizando a terminologia que descreve habitualmente os casos de corrupção. Até ao anúncio de ontem, Lu era vice-director do departamento de propaganda do Partido Comunista da China (PCC)

Lu Wei é conhecido como um político conservador, responsável por liderar os esforços do governo no reforço do controlo do ciberespaço chinês e defensor da posição do PCC de que os governos têm o direito de filtrar e censurar a Internet do país.

A Administração do Ciberespaço da China está encarregada de censurar o conteúdo disponível para os 700 milhões de internautas chineses e exercia vigilância sobre as empresas do ramo tecnológico.

Lu é o mais alto quadro a ser colocado sobre investigação desde a realização do XIX Congresso do Partido Comunista Chinês, que se realizou no mês passado, e durante o qual foi atribuído ao Presidente chinês, Xi Jinping, um novo mandato de cinco anos como secretário-geral da organização.

Lu foi substituído como chefe daquela administração em Junho passado, pelo então vice-director, Xu Lin, mas manteve a posição de vice-director da propaganda.

Escolhido para dirigir o regulador em 2014, Lu reuniu com responsáveis de algumas das maiores empresas do mundo no ramo tecnológico, incluindo os chefes executivos das gigantes norte-americanas Apple, Microsoft e Facebook para explicar a posição da República Popular da China em relação à difusão de conteúdos através da Internet.

Lu Wei começou a carreira como jornalista da agência noticiosa oficial Xinhua na cidade de Guilin, província de Guangxi, no sul do país, no início dos anos 1990. Entre 2004 e 2011, foi vice-director da Xinhua e, entre 2011 e 2013, vice-prefeito de Pequim.

Mais de 440 dirigentes, alguns dos quais ministros, foram já atingidos pela campanha anti-corrupção em curso no Continente, desde que Xi Jinping assumiu a chefia do Partido Comunista Chinês, em Novembro de 2012.

A República Popular da China controla o seu ciberespaço, através da “Grande Firewall da China”, que censura ‘sites’ como o Facebook, Youtube e Google e bloqueia selectivamente páginas com termos “sensíveis”.