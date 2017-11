Xanana Gusmão anuncia acordo para aliança de maioria parlamentar

O presidente do segundo maior partido timorense, Xanana Gusmão, anunciou esta terça-feira um acordo com os líderes das restantes forças da oposição para uma Aliança de Maioria Parlamentar (AMP) que está “preparada para servir o país”.

“Depois de diálogo com os dirigentes do PLP e do KHUNTO sobre a situação política sentimos a grande obrigação de responder ao interesse da nação. Hoje [ontem] fazemos um acordo político entre os três partidos”, disse Xanana Gusmão, numa mensagem divulgada na página do seu partido, o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), no Facebook.

“Dirigindo-nos com todo o respeito ao Presidente da República, saudando todas as instituições do Estado, afirmamos que os três unidos na Aliança de Maioria Parlamentar (AMP) estamos prontos para responder à situação difícil do país”, disse na mensagem.

Xanana Gusmão falava em Singapura ladeado pelos líderes dos outros dois partidos da oposição, Taur Matan Ruak, presidente do Partido Libertação Popular (PLP) e José dos Santos Naimori, líder do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO).