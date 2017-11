Taxa de inflação fixou-se em 1,16 por cento em Outubro

A taxa de inflação em Macau fixou-se em 1,16 por cento nos 12 meses terminados em Outubro em relação aos 12 meses imediatamente anteriores, indicam dados oficiais ontem divulgados.

De acordo com os Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o Índice de Preços no Consumidor (IPC) aumentou sobretudo devido a subidas dos preços registados no sector da educação (+6,87 por cento) e da saúde (+4,40 por cento).

Só em Outubro, o Índice de Preços no Consumidor geral, que permite conhecer a influência da variação de preços na generalidade das famílias de Macau, cresceu 1,54 por cento em termos anuais. Em relação a Setembro, o IPC geral subiu 0,31 por cento, de acordo com a DSEC.

Em 2016, a taxa de inflação de Macau foi de 2,37 por cento, a mais baixa desde 2009, ano em que se fixou em 1,17 por cento.

Segundo as mais recentes projecções do Fundo Monetário Internacional (FMI), a taxa de inflação de Macau deve fixar-se em 1,5 por cento este ano e 2,2 por cento no próximo.