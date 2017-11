Tailândia investiga fuga de duas dezenas de uigures  

As autoridades da Tailândia estão a investigar a fuga de 20 requerentes de asilo da minoria muçulmana uigure de um centro de detenção de migrantes no sul do país, informaram ontem fontes policiais.

Nattapakin Kwanchaiyapreuk, do Departamento de Imigração, disse que os requerentes de asilo fugiram na madrugada de segunda-feira do centro localizado na província de Songkhla, na fronteira com a Malásia, através de buracos, de cerca de 60 centímetros de diâmetro, que fizeram nas paredes.

Os requerentes de asilo encontravam-se detidos desde 2015. Não foram repatriados por não terem conseguido comprovar legalmente a nacionalidade, explicou o coronel Nattapakin Kwanchaiyapreuk.

As autoridades tailandesas contactaram a polícia malaia, já que acreditam que os fugitivos, que utilizaram mantas para saltar os muros de três metros e as cercas protegidas com arame farpado, cruzaram a fronteira.

Outros cinco foram descobertos pela polícia antes de conseguirem escapar.

Os refugiados fazem parte de um grupo de 350 uigures que foram detidos em 2015 na Tailândia, dos quais 180 foram enviados para a Turquia e outros 109 para a China.

Cerca de 60 uigures continuam em vários centros de detenção de migrantes na Tailândia à espera que a nacionalidade seja comprovada. Os detidos recusam ser repatriados para a República Popular da China por medo de represálias.