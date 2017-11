Secretária de Estado do Turismo de Portugal visita Instituto de Formação Turística

A Secretária de Estado do Turismo de Portugal, Ana Mendes Godinho, chega hoje ao território para participar no 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que arrancou amanhã e se prolonga até Sexta-feira.

À margem do Congresso, a governante portuguesa vai estar reunida com várias entidades oficiais locais no sentido de estreitar as relações entre os dois territórios. Na sexta-feira, Ana Mendes Godinho vai ainda visitar o Instituto de Formação Turística.

“A nossa afinidade com Macau tem séculos. É importante reforçar a

cooperação e a forma como os dois territórios podem beneficiar dela. O voo

directo entre Portugal e China foi um excelente impulso, mas ainda há muito

que pode ser feito, não só a nível do turismo mas também no intercâmbio de

alunos ou na captação de investimento”, disse Ana Mendes Godinho, citada em comunicado enviado ao PONTO FINAL pelo seu gabinete.