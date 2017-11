No mês de Outubro, o Corpo de Polícia de Segurança Pública identificou 33 trabalhadores que se encontravam em situação ilegal no território. As operações de fiscalização decorreram em 491 locais, incluindo estaleiros de obras de construção civil, residências e estabelecimentos comerciais e industriais. O número foi avançado ontem pelas autoridades, sendo os dados relativos ao combate de trabalhadores ilegais referentes a Outubro último.

