Professor de Finanças da UM, Jacky So, recebe cadeira “BNU”

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) entregou esta terça-feira oficialmente a cadeira “BNU” a Jacky So, professor de Finanças da Universidade de Macau (UM). A cerimónia decorreu ontem na sede da instituição bancária, tendo contado com as presenças do Reitor da maior instituição de ensino do território, Wei Zhao, do primeiro titular da cátedra “BNU” , Vong Peng Chun, e ainda de Sam Tou, director executivo do BNU.

A Faculdade de Administração de Empresas da Universidade de Macau designou uma cátedra com o nome da instituição bancária, depois de em 2015 as duas instituições terem assinado um acordo que prevê a “doação de um total de 10,65 milhões de patacas” anualmente. O montante tem como grande propósito fomentar a investigação científica no seio da principal instituição de ensino superior do território: “Tem como objectivo principal apoiar o ensino e a pesquisa académica na Universidade de Macau, através da Fundação para o Desenvolvimento da Universidade de Macau (UMDF)”, entidade que tem Wei Zhao como vice-presidente do conselho de administração, lê-se em comunicado do Banco Nacional Ultramarino.

O BNU tem vindo a fazer doações para apoiar a educação e pesquisa através de uma percentagem dos gastos efectuados com os cartões de crédito de afinidade do BNU com várias universidades e institutos. A instituição bancária atribui ainda bolsas de estudo anuais a estudantes universitários e patrocina 14 oficinas do Campus Empresarial, organizado pela Associação da Indústria e Comércio de Macau.

Sendo parte do Grupo Caixa Geral de Depósitos, que está presente em sete países onde a língua portuguesa é língua oficial, o BNU patrocina também actividades dos alunos na promoção do idioma de Camões.