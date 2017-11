Polícia Judiciária e USJ discutiram crimes de natureza sexual

A Universidade de São José e a Polícia Judiciária organizaram na segunda-feira um seminário conjunto sobre a prevenção de assédio sexual e de outros crimes da índole. Dois representantes da polícia de investigação do território estiveram nas instalações da instituição de ensino superior para explicar as provisões legais relativas a crimes como a violação, a coerção sexual ou o assédio sexual.

Zhang Jianfeng, investigador principal da Polícia Judiciária e Sun Wengsi, do Departamento de Relações Comunitárias da polícia de investigação do território deram a conhecer ainda um serviço de apoio a vítimas de crimes de natureza sexual, direccionados em particular para os funcionários e os estudantes das instituições de ensino superior do território.

