Polícia Judiciária deteve suspeito de furtos em autocarro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um indivíduo do sexo masculino, de 35 anos, suspeito de furto num autocarro que circulava em hora de ponta. O homem estava acompanhado por outros dois indivíduos que continuam a monte, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O grupo foi responsável por, pelo menos, três assaltos. As três vítimas fizeram queixa à polícia, depois de terem ficado sem os telemóveis durante viagens entre as Portas do Cerco, o Terminal Marítimo de Macau e a Praça Ferreira do Amaral, no dia 5 de Novembro. As perdas atingiram as 14,400 patacas.

Depois de ter lançado uma investigação, a Polícia Judiciária considera que o grupo criminoso é composto por três homens, um dos quais foi detido quando tentava sair de Macau. O suspeito confessou a autoria do crime e disse que perdeu o dinheiro mas mesas de jogo. As autoridades continuam a tentar estabelecer o paradeiro que se encontram em fuga.