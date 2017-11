Planeados exercícios “de grande dimensão” para melhorar segurança nos casinos

No balanço da criminalidade relativamente aos primeiros nove meses do ano foi ainda feita uma avaliação ao impacto do ajustamento das medidas de segurança direccionadas em concreto para as valências da indústria do jogo.

Wong Sio Chak voltou a destacar as reuniões realizadas com as seis operadoras de jogo, tendo em vista à “aquisição urgente de equipamentos de inspecção, reforço das capacidades de segurança preventiva e melhoria das respectivas instalações”.

O Secretário para a Segurança disse também que a Polícia Judiciária (PJ) e a Direcção dos Serviços de Inspecção de Jogos estão a planear a realização de diversos exercícios conjuntos “de grande dimensão” no interior e nas periferias dos casinos, uma medida que surge também no seguimento dos ataques que se verificaram em Manila e Las Vegas e que têm como objectivo “testar a eficiência e capacidade de resolução de casos de incidentes de emergência”.

Relativamente aos dados estatísticos de criminalidade, o Secretário para a Segurança referiu que foram instaurados 339 processo de crime de sequestro entre Janeiro e Setembro, notando-se uma descida de 2,9 por cento face ao período homólogo de 2016, e 318 casos de usura, que também revela uma quebra de 8,6 por cento face ao período de referência: “A maioria dos casos aconteceram dentro dos casinos e não há indícios que demonstrem que estes crimes se estendam para além do ambiente interno dos casinos, o que quer dizer que a sua ocorrência não tem impacto na segurança da sociedade de Macau”, salientou Wong Sio Chak.

O Secretário para a Segurança acrescentou também que não foram constatados indícios de aumento de criminalidade grave e violenta, tendo sido registados “apenas 26 casos de associação criminosa” no período em análise, mais quatro ocorrências face a 2016. Wong Sio Chak notou também que a polícia “não recebeu informações sobre qualquer anormalidade no comportamento de associações secretas relacionado com o desenvolvimento da actividade do jogo”.

Em termos de organização interna, Wong Sio Chak recorda que foram acrescentadas no passado mais duas brigadas de patrulhamento da Divisão de Investigação de Crimes Relacionados com o Jogo da PJ com vista a reforçar a patrulha esporádica dentro dos casinos, “o que produziu bons resultados”.

P.A.S.