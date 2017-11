“Os casais são um manancial de histórias que nunca mais acaba”  

José Gameiro regressa a Macau, esta sexta-feira, para apresentar a sua mais recente obra. O livro “Talvez Para Sempre”, lançado em Outubro último em Portugal, reúne algumas das crónicas que o psiquiatra tem vindo a publicar no semanário português Expresso e nas quais narra histórias do quotidiano de vários casais.

São histórias do quotidiano de vários casais, algumas das quais originalmente publicadas na coluna do autor no semanário Expresso, que agora ganham uma nova dimensão ao serem reunidas num único volume. “Talvez Para Sempre” junta numa mesma obra pequenos fragmentos da vida a dois, encerrados em si mesmos e parte de uma história maior do que a que contam. Algumas são reais, outras são simplesmente inventadas, mas em todas se pode descobrir, em maior ou menor extensão, a influência das mais de três décadas que o psiquiatra dedicou à terapia de casais. São, no fundo, estas “crónicas do quotidiano dos casais”, que o escritor José Gameiro apresenta depois de amanhã no Instituto Português do Oriente.

“Eu costumo dizer que um casamento é uma coisa mais ou menos longa, mas tem fases muito interessantes e fases que são uma grande seca e é importante que as pessoas, quando estão na fase seca, percebam que aquilo pode animar-se e que o casal vive fases de animação que não são permanentes. É importante de vez em quando ter fases de animação e fases divertidas e, ao mesmo tempo, há coisas muito pesadas”, contou o psiquiatra, em declarações ao PONTO FINAL.

Esta percepção da inconstância que existe na vida conjugal é uma das ideias que o autor pretende passar aos seus leitores, a par com a transmissão de um sentimento de reconhecimento perante as situações narradas nas páginas: “[É para] as pessoas perceberem que aquilo que está ali não é muito diferente daquilo que elas viveram enquanto casal. Os casais têm todos coisas semelhantes e coisas diferentes e aquilo muitas vezes não é nenhum drama, são fases da vida dos casais.”

José Gameiro, que concluiu o seu doutoramento em Psicologia e Saúde Mental na Universidade do Porto, diz notar uma evolução na aceitação social da terapia de casal, apesar de assumir que ainda existe algum preconceito. Agora, diz o também fundador da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, o problema é que os casais procuram ajuda numa fase já muito tardia: “É muito mais fácil ver casais em crise, mesmo que seja uma crise muito difícil, do que ver um casal daqueles que tem 20 anos de conflito permanente. Não é uma crise mas durante 20 anos estão sempre em tensão e isso é muito mais complicado, tem um ‘outcome’ muito pior. Quanto mais cedo os casais vêm, melhor é”, frisou.

Já o factor da infidelidade é, para Gameiro, “uma excelente indicação da terapia de casal”. Explica o terapeuta que os casais em crise são “os melhores de todos em termos terapêuticos” porque, apesar de estarem a vivenciar algo bastante violento e desgastante, esse pode ser o momento para “poder mudar coisas”. Contudo, não existindo esta “indicação para terapia”, por exemplo, porque a pessoa que traiu não consegue desprender-se dessa relação paralela, entende o psiquiatra que não estão reunidas as condições para o prosseguimento da terapia. Decisão esta que, por vezes, recai sobre o próprio terapeuta: “Num casal em que há violência física, eu ponho como condição quando o casal começa a terapia de casal acabar com a violência física. Se a violência física recomeça não há indicação para terapia de casal, do meu ponto de vista. Eu não consigo fazer terapia de casal com violência física”, assume.

E os filhos são efectivamente um factor de impedimento para o divórcio? “Atrasa o divórcio mas não impede, cada vez impede menos. É mais difícil para um casal assumir que se vai separar quando tem filhos e às vezes vai adiando. Os casais têm muita dificuldade em falar com os filhos que se vão separar mas não impede”, respondeu o médico.

Explica Gameiro que, habitualmente, são as raparigas quem tem mais dificuldade em lidar com o divórcio dos pais. Porquê? “As raparigas pensam mais nessas coisas, sentem mais. Os rapazes são mais pragmáticos. As raparigas são capazes de fazer coisas mais desagradáveis de uma forma muito subtil”, explicou.

Já o factor da idade tem uma maior influência no período da adolescência, enquanto que “quando são pequeninos não é tão complicado” e os “adultos habitualmente encaram melhor as coisas”.