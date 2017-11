Órgão municipal: Interpretação da Lei Básica cabe ao Governo Central, garante Sónia Chan  

Em resposta ao deputado Ng Kuok Cheong, que ontem voltou a insistir que a Lei Básica não impede a eleição dos membros do conselho consultivo do futuro órgão municipal sem poder político, a secretária para a Administração e Justiça garantiu que o Governo Central foi alvo de consulta. Sónia Chan diz caber ao Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional a interpretação da Lei Básica, e que esta surge enquadrada num contexto histórico.

“Em Hong Kong foram criados conselhos por zona e foram cancelados os lugares nomeados pelo Chefe do Executivo. Mesmo que implemente a eleição por zonas, não contraria o facto de ser um órgão sem poder político”, defendeu o deputado Ng Kuok Cheong. Em resposta, Sónia Chan garantiu que o processo que conduziu à redacção da proposta de criação de um órgão municipal sem poder político envolveu o Governo Central: “O Governo tem ponderado com prudência, criando um grupo de estudo próprio. Consultamos a opinião do Governo Central. A interpretação da Lei Básica depende do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, não depende da Região Administrativa Especial de Macau”, esclareceu a secretária.

Sónia Chan explicou ainda que a interpretação da Lei Básica surge enquadrada num contexto histórico, estabelecendo uma comparação com a realidade anterior à transferência da soberania: “Ponderamos sobre as normas da Lei Básica. É um órgão sem poder político, serve a população. Temos que olhar para o contexto histórico, antes era um Governo autónomo. O artigo 95º estabelece uma separação clara entre os órgãos municipais antes e depois da transferência. Agora respondem perante o Governo, concluímos que não devem ser eleitos mas nomeados pelo Governo”.

Mais adiante, Sónia Chan acabaria por insistir ainda que “quanto à Lei Básica de Hong Kong as nossas regras são diferentes, a natureza, a história”.

Em resposta à deputada Chan Hong, que questionou se, na transferência dos funcionários do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais para o futuro órgão municipal, estes vão perder as suas regalias e se serão afectados em termos de carreira, Sónia Chan garantiu que ninguém será prejudicado: “As suas carreiras não vão sofrer modificações, são funcionários públicos os seus direitos não serão alterados. Durante o processo de transferência os direitos e deveres são assegurados”. S.G.