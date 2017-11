Macau em 8º lugar na categoria de resolução colaborativa de problemas no PISA 2015  

Apenas Singapura, Japão, Hong Kong, a Coreia do Sul, o Canadá, a Estónia e a Finlândia ficaram à frente de Macau no que diz respeito à resolução colaborativa de problemas, num ranking que abrange 51 países e regiões. É o que diz o relatório do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, ontem divulgado, no que concerne a este ponto específico de avaliação. O mesmo documento indica também que, a nível geral, as raparigas tiveram um melhor desempenho que os rapazes.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) apresentou ontem os resultados da avaliação da resolução colaborativa de problemas do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) referente ao ano de 2015. Neste teste, Macau ficou colocado na oitava posição, entre 51 outros países e territórios, com uma média de 534 valores. À frente dos alunos da RAEM ficaram estudantes de regiões como Singapura, o Japão, Hong Kong, a Coreia do Sul, o Canadá, a Estónia e a Finlândia.

Os valores globais dos resultados ontem divulgados pela OCDE revelam ainda que, em termos gerais, a capacidade de resolução colaborativa de problemas das alunas foi melhor que a dos alunos. Macau não foi excepção, com as estudantes do território a apresentarem uma média de 38 valores ,superior à dos rapazes e ainda à media da OCDE. Segundo explicou a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), “foram as vantagens linguísticas e características pessoais das alunas que favoreceram o melhor desempenho da resolução colaborativa de problemas em relação aos alunos”, uma vez que este teste atribuiu uma grande importância à comunicação e colaboração interpessoal.

Presente na apresentação dos resultados esteve Leong Lai, directora da DSEJ, que referiu que os “bons resultados” alcançados “significam que os alunos de Macau conseguem articular-se com o mundo tecnológico do mundo de hoje”. Isto porque, desde 2012 que os testes são realizados através de computador. Indicou também a responsável que “uma boa relação familiar influencia esta capacidade dos alunos e quando são apoiados e reconhecidos pelos pais conseguem ter uma boa capacidade colaborativa de resolução de problemas”.

As relações inter-pessoais foram também destacadas por Cheung Kwok Cheung, director do Centro de Investigação de Testes e Avaliação Educativa da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Macau, que revelou que os alunos que têm uma melhor relação com os seus progenitores conseguem ter uma avaliação mais elevada em 13 pontos: “Se os pais conseguem apoiar o seu filho e manifestar o seu esforço, então este aluno também vai ter melhor valor. Isto mostra que as escolas podem promover mais trabalho neste sentido e melhorar as relações inter-pessoais que são muito importantes para o seu desempenho”, frisou o académico.

Apesar de Leong Lai ter referido que a resolução conjunta de problemas está integrada nos currículos da rede de escolas públicas, o comunicado emitido pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude explica que esta capacidade “não é uma disciplina independente ensinada na escola”, mas sim que está “integrada nas actividades de aprendizagem dos alunos nas aulas”.

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico define como capacidade de resolução colaborativa de problemas o “processo de resolução de problemas de um indivíduo com dois ou mais participantes que compartilham os seus conhecimentos e em que cada participante necessita de aplicar os seus conhecimentos, capacidades e esforços para resolver o problema com sucesso”. Deste modo, durante o teste foi avaliada a cooperação do aluno com os seus parceiro para chegar à proposta de resolução de problemas.

Os primeiros resultados referentes ao PISA 2015 já tinham sido divulgados em Dezembro de 2016. Nestes, foram apresentados os dados da literacia em ciências, leitura e matemática, com Macau a ocupar, respectivamente, o 6º, o 12º e o 3º lugar no ranking. Os próximos testes vão acontecer já no próximo ano e terão como foco principal a leitura.