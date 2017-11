Macau assina acordo de cooperação sobre propriedade intelectual

Macau, Hong Kong e nove departamentos de gestão de propriedade intelectual de outras tantas cidades da região do Delta do Rio das Pérolas assinaram um acordo de cooperação tendo como pano de fundo a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o acordo visa aprofundar a cooperação regional em termos de propriedade intelectual, ao mesmo tempo que “acelera” as trocas económicas e culturais entre as regiões inseridas na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, promovendo ainda o desenvolvimento da região do Delta do Rio das Pérolas.

O acordo abrange cinco categorias. Nelas se incluem o estudo de políticas, leis e regulamentos sobre propriedade intelectual e aplicação da respectiva regulamentação, a promoção da transformação da propriedade intelectual nas indústrias criativas, marcas e indústria tecnológica e ainda outras medidas que irão servir para “aperfeiçoar a competitividade das empresas”.