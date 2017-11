Japão apoia decisão de Washington de inscrever a Coreia do Norte na lista de países que “patrocinam o terrorismo”

A decisão foi ontem anunciada por Donald Trump e já mereceu um voto de confiança por parte de Shinzo Abe. O primeiro-Ministro japonês diz que Tóquio apoia a medida por considerar que eleva a pressão a que Pyongyang está sujeita em termos internacionais.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, afirmou esta terça-feira que o seu Governo apoia a decisão dos Estados Unidos de voltar a inscrever a Coreia do Norte na sua ‘lista negra’ de países “patrocinadores do terrorismo”.

“Celebro e apoio [a decisão] porque eleva a pressão sobre a Coreia do Norte”, afirmou Abe, em declarações aos jornalistas, à sua chegada a Kantei, a residência do chefe de Governo japonês, horas depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a medida.

A reinscrição de Pyongyang na ‘lista negra’ de países que apoiam o terrorismo vai ser acompanhada por novas sanções unilaterais por parte de Washington com o objetivo de continuar a pressionar Pyongyang a pôr termo ao programa nuclear.

A Austrália também já saudou o anúncio de Washington: “Acolhemos fortemente a decisão que reflecte a determinação da comunidade internacional para que a Coreia do Norte volte a ser sensata”, disse o primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull. O Chefe do Governo australiano considera que Pyongyang “ameaça a estabilidade” da região com as suas armas nucleares.

A decisão de voltar a pôr a Coreia do Norte na lista de Estados que apoiam o terrorismo foi anunciada na segunda-feira pelo Presidente norte-americano: “Além de ameaçar o mundo com a devastação nuclear, a Coreia do Norte apoiou de forma repetida actos de terrorismo internacional, incluindo assassínios em territórios estrangeiro”, sustentou Donald Trump.

Em Fevereiro, a Coreia do Sul pediu aos Estados Unidos que voltassem a incluir Pyongyang na ‘lista negra’ devido ao assassínio, ocorrido na Malásia, de Kim Jong-nam, irmão mais velho do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

A concretizar-se este anúncio de Trump, o regime norte-coreano junta-se a uma lista que já inclui outros inimigos dos Estados Unidos: o Irão, a Síria e o Sudão, ainda que, recentemente, este país tenha vindo a regressar às boas graças de Washington.

Pyongyang já esteve nesta ‘lista negra’, de 1988 a 2008, devido ao alegado envolvimento num atentado à bomba contra um avião comercial sul-coreano em 1987, que fez 115 mortos.

A administração do então Presidente George W. Bush retirou a Coreia do Norte da lista para facilitar negociações sobre o programa nuclear norte-coreano, que acabaram por fracassar.

O Presidente norte-americano já tinha prometido tomar esta decisão durante o recente périplo que efectuou à Ásia, e que o levou ao Japão, à Coreia do Sul e à China, entre outros países. A visita visou precisamente intensificar os esforços para isolar a Coreia do Norte.

De acordo com o Presidente dos Estados Unidos, esta decisão abre caminho a “novas sanções” contra “a Coreia do Norte ou contra pessoas ligadas” ao regime de Pyongyang.

Daqui a três semanas, o Departamento do Tesouro norte-americano vai anunciar uma “importante sanção” contra a Coreia do Norte, ao “mais alto nível”, afirmou Trump sem facultar mais detalhes.