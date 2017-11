Instituto de Acção Social lança serviço de transporte para residentes em cadeira de rodas

É uma nova tentativa para tentar fazer vingar o transporte sem barreiras: o Instituto de Acção Social vai implementar um plano experimental de serviço de autocarros destinado a portadores de deficiência que se desloquem em cadeira de rodas. A medida integra dois itinerários, um na península de Macau e outro nas Ilhas. O Instituto de Acção Social prevê que sejam servidas 150 pessoas por dia.

Joana Figueira

O plano piloto de serviço de transporte do Instituto de Acção Social destinado a residentes que se desloquem em cadeira de rodas vai começar a ser implementado no dia 15 de Dezembro. A medida resulta do trabalho conjunto do Instituto de Acção Social (IAS), da Caritas Macau e da Cruz Vermelha do território. Os três organismos tinham anunciado em Agosto a criação de um novo serviço com dois itinerários circulares – um para servir a península de Macau e outro para servir as Ilhas – e não sujeito a marcação prévia.

O chefe do Departamento de Solidariedade Social do Instituto de Acção Social, Choi Sio Un, prevê que o plano sirva 150 pessoas por dia, sendo que cerca de mil pessoas que usam cadeira de rodas precisam deste serviço. Aos dez autocarros que já providenciavam este tipo de serviços, juntam-se três que servirão apenas o novo programa, numa primeira fase a título experimental.

A Caritas é o organismo a quem compete implementar o plano piloto para a prestação do serviço de transportes direccionado a utentes em cadeiras de rodas, desde que sejam titulares do Cartão de Registo de Avaliação de Deficiência. Actualmente, há onze mil pessoas em Macau a quem o cartão foi atribuído.

Durante o período experimental, que se prolonga por um ano, os dois itinerários funcionarão de Segunda-feira a Domingo, das 8h às 20h, com frequência de uma hora.

O Instituto de Acção Social explica que não é necessária uma marcação prévia e o ‘shuttle bus’ fará escalas em diversos pontos da cidade e estabelecimentos de saúde, num total de nove paragens em ambos os percursos. A explicação foi ontem avançada em conferência de imprensa pelo chefe do Departamento de Solidariedade Social do IAS, Choi Sio Un.

Por incumbência do Instituto de Acção Social, cabe actualmente à Caritas e à Cruz Vermelha a exploração do serviço de transporte de autocarro dos serviços de reabilitação. Significa isto que para além da implementação do serviço de transporte, o Instituto de Acção Social vai proceder à reorganização do actual serviço de transporte que funciona “de ponto a ponto e com marcação prévia”.

A Cruz Vermelha vai continuar a servir os seus utentes ao mesmo tempo que prestará também o seu serviço de transporte de doentes não urgentes aos actuais utentes do serviço de autocarro dos serviços de reabilitação da Cáritas Macau.

“Pedimos desculpa pela falta destes serviços. Como Macau é uma cidade pequena, é muito difícil implementar este serviço de transporte”, referiu o presidente da Caritas, Paul Pun. Choi Sio Un apontou que “no futuro esperamos incluir mais paragens nos percursos”, indicando que a definição do percurso contou com a participação da Caritas e da Cruz Vermelha.

O programa tem por objectivo “apoiar da melhor forma a deslocação dos portadores de deficiência e, assim, criar condições mais favoráveis à participação e integração desse grupo populacional na vida social”, frisou Choi Sio Un.

Durante o período que vigora o programa piloto, o IAS vai realizar uma avaliação contínua relativamente à utilização do novo serviço e o respectivo resultado servirá de referência para a futura continuação da optimização do serviço.

O Instituto de Acção Social tomou como referência as recomendações constantes do Relatório do “Estudo sobre o planeamento do serviço de transporte de autocarro dos serviços de reabilitação”, elaborado pela The Hong Kong Society for Rehabilitation, para dar forma à iniciativa.