Grupo Global Media vai ter escritório em Macau  

O grupo português Global Media, comparticipado em 30 por cento por parte da KNJ Investment Limited, deverá ter um escritório na Região Administrativa Especial de Macau, referiu o director executivo da empresa do território, Kevin Ho.

De acordo com o portal “Macau News Agency”, as duas redacções, de Macau e Portugal, irão “basicamente funcionar 24 horas por dia” devido à diferença horária, ajudando Macau a cumprir o desígnio de plataforma entre a República Popular da China e os países lusófonos: “Macau foi sempre solicitado ou apoiado pelo Governo Central para servir como uma plataforma entre a República Popular da China e os países lusófonos, mas honestamente o que é que foi feito? Não fizemos nada. Nos últimos 17 ou 18 anos tentámos ser uma plataforma, mas depois vemos empresas chinesas a irem para Angola ou Moçambique, e não é por causa de Macau. O Brasil, por exemplo, tem vários negócios com a China, mas nada através de Macau”, referiu Kevin Ho, em entrevista à “Macau News Agency”.

Uma expansão para outros países lusófonos está também em perspectiva, embora numa fase posterior, acrescentou o líder da KNJ Investment Limited, que espera também colocar “em acção” a participação de 24 por cento que a empresa tem da Agência Lusa. “Gostaríamos de trabalhar com a Lusa numa forma em nos possamos complementar e entrar noutros países lusófonos”, disse Kevin Ho.

A entrada da KNJ Investment Limited no capital do grupo Global Media for formalizada a 6 de Novembro.

Na altura, o grupo de media anunciou ainda alterações na estrutura acionista da GMG: os empresários angolano António Mosquito e português Luís Montez “transmitiram as suas participações no grupo a José Pedro Soeiro, empresário e gestor com participação em empresas portuguesas, angolanas e do Reino Unido”.

Assim, a composição accionista da Global Media passa a ser a seguinte: KNJ 30 por cento, José Pedro Soeiro 30 por cento, Joaquim Oliveira 20 por cento, e o BCP e Novo Banco ambos com 10 por cento cada.

“A estrutura accionista resultante destas operações facilitará os objectivos do grupo, num momento de grandes transformações no sector e de dificuldades no mercado doméstico”, prossegue.